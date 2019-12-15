النجمة الهندية سونام كابور تشارك في حفل ”ميدل بيست“ بالسعودية

أعلنت النجمة الهندية سونام كابور عن استعدادها للتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض لحضو حفل ميدل بيست، ضمن فعاليات موسم الرياض المقرر إقامته بتاريخ 19 من الشهر الجاري.

وذكرت النجمة الهندية عبر خاصية ستوري بموقع ”انستغرام“: ”أهلًا يا رفاق. أنا قادمة إلى الرياض.. ومتحمسة جدًا جدًا لحضور حفل ميدل بيست المذهل“.

ومن المنتظر أن يحضر حفل ميدل بيست عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع بالوطن العربي؛ إذ أكد عدد منهم ذلك من خلال تفاعلهم مع هاشتاغ ”البس البندانة“ الذي أطلقه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، مؤكدين ارتداءهم البندانة والتوجه للرياض لحضو حفل ميدل بيست ضمن فعاليات موسم الرياض.

ولا يزال هاشتاغ ”هنلبس البندانة ونروح ننبسط“ يشتعل على ”تويتر“ منذ قيام آل الشيخ بنشره الجمعة الماضية عبر حسابه الشخصي والذي قال فيه: ”‏ضيعت مراهقتي أسمع كسرات بروووح مدل بيست … أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط وبلبس البندانة وروح انبسط وولعها“.

وتفاعل الفنان المصري أحمد حلمي مع الهاشتاغ، وانضم لقائمة الفنانين المشاركين فى حفل مدل بيست، حيث نشر مقطع فيديو قال فيه: ”هلبس البندانة وأطلع على حفلة الميدل بيست فى الرياض.. أشوفكم هناك“.

وأعلن الفنان شيكو، المشاركة في الحفل، بطريقته الخاصة قائلًا: ”وأنا كمان هقلع الكاب وألبس البندانة وأشوفكم فى حفلة ميدل بيست في الرياض“.

وأعلنت الفنانة دينا الشربيني مجيئها إلى الحفل برفقة الفنان عمرو يوسف من خلال فيديو نشره الأخير عبر فيسبوك وقالت فيه: ”وأنا كمان هاخد بندانة من عمرو لأن واضح إنه عنده كثير وهاروح أحضر حفل ميدل بيست“.

كما نشر الفنان رابح صقر فيديو قال فيه: ”هلا ياحبيبي انتظروني يوم 19 ديسمبر وراح ألبس البندانة معك يأبو ناصر“، وأيضًا تضامنت الفنانة آيتن عامر والفنان أكرم حسني والفنان محمد هنيدي والفنان أحمد السقا.

وينطلق مهرجان الموسيقى الضخم ميدل بيست، في الرياض على مدار 3 أيام، بدءًا من يوم 19 وحتى 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ويشمل 18 حفلًا عالميًا، حيث يعد الحدث الأضخم فى الشرق الأوسط ويضم أكثر من 100 DJ وفنان من كل دول العالم في 5 مسارح ضخمة.