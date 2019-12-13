تركي آل الشيخ يتحدث عن ”موسم الرياض“ وعودته من العلاج في الخارج (فيديو)

طمأن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الجمهور السعودي على حالته الصحية، معلنًا عودته للمملكة قريبًا بعدما غادرها في رحلة علاج.

وأعرب تركي آل الشيخ في مقطع فيديو، بثّه عبر حسابه على موقع التدوين ”تويتر“، عن ”اشتياقه للجمهور وتحمسه لما يحدث من فعاليات في موسم الرياض وختامه الذي اقترب“.

وأضاف ”آل الشيخ“، أنه ”سيحضر حفل الليلة السودانية المقرر الخميس 26 ديسمبر الجاري بمسرح أبو بكر سالم بالرياض“، مشيرًا إلى أنه ”يتمنى رؤية الفنان السوداني محمد الأمين“.

واستطرد المسؤول الحكومي قائلًا: ”متحمس أشوف محمد الأمين وبشوف بيترجل مع جمهور ولا لأ، ما شاء الله إخواننا السودانيين ما قصروا وتم بيع تذاكر الحفل بالكامل واليوم عندنا الليلة الفلبينية عندنا أكثر من 15 ألف فلبيني مشرفيننا في بوليفارد الرياض“.

وأردف تركي آل الشيخ: ”أبغى أشوف حفل شركة ميدل بيست وخلونا نروح شو مسويين 5 مسارح وبحط البندانة وبقص تذكرة الوحوش وأشوف الدي جيهات يقولون رابح وماجد وحماقي وراشد وعمرو دياب يسوون ريمكسات مع الفنانين العالميين بتصير حاجة للتاريخ“.