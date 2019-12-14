فضيحة جديدة للأمير أندرو.. شراكة سرية ونساء عاريات

يبدو أن مسلسل فضائح الأمير أندرو دوق يورك، ونجل الملكة إليزابيث لم تنته حلقاته بعد، ولم تقف أحداثه المثيرة عند إثبات تورطه مع صديقة الملياردير جيفري إبستاين في استغلال القاصرات، أو ظهور فرجينيا روبرتس وهي تتحداه على الملأ في برنامج بانوراما في وقت سابق.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، شارك الأمير أندرو رجل أعمال سويدي يدعى يوهان إلياس في تأسيس شركة سرية تحمل اسم ”نابولي غولد ليميتد“، وظهر الأمير في الوثائق باسم ”أندرو إينفيرنيس“ وهو اسم غير معروف له.

ونظم الأمير وصديقه رجل الأعمال يوهان إلياس رحلة بحرية إلى تايلاند عام 2001، حيث ظهر الأمير على يخت فاخر تحيط به نساء شبه عاريات.

ونصب الأمير أندرو نفسه بمنصب المستشار المهني في الشركة، وكانت بياناته كلها صحيحة بما فيها تاريخ ميلاده، وكل ما تغير هو الاسم فقط، ويعتقد أن السبب وراء إطلاقه هذه الشركة بشكل سري، خوفه من تسليط الضوء عليها من وسائل الإعلام.

وليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الأمير أندرو اسما مستعارًا، فقد تكرر الأمر في شركة تسمى Inverness Asset Management.، ويمتلك 40 % من رأس المال فيها.

وتم تسجيل الشركة في جزر فيرجن البريطانية، وأنشئت من قبل المطور العقاري البريطاني ديفيد رولاند، المعروف بمستشار الاستثمار للأمير أندرو.

ويعتبر الأمير أندرو ضمن الدائنين لشركة التزلج المفلسة، Descent International وقد أشير أثناء تصفية الشركة إلى أن الأمير أندرو وقع باسم أندرو إينفيرنيس أيضًا.

وبعد سلسلة الفضائح تخلى الأمير أندرو عن واجباته الملكية كاملة، وكان هذا الإجراء بمثابة تهدئة للأمور، لحين إتمام التحقيقات بشأن مزاعم علاقته الجنسية من فرجينيا روبرت، وتصريحاته عن صداقته بجيفري إبستاين.