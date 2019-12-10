تركي آل الشيخ يعلن عن ليلة سودانية خالصة بموسم الرياض

أعلن رئيس هيئة الترفية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن حفل يضم كبار نجوم السودان، لأول مرة ضمن فعاليات موسم الرياض الذي بدأ في شهر أكتوبر الماضي.

ونشر آل الشيخ بوستر عبر صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“ للإعلان عن موعد الحفل المقرر إحياؤه الخميس 26 ديسمبر الجاري بمسرح أبو بكر سالم بالرياض.

لاخواننا واهلنا المقيمين من السودان .. حياكم الله في البوليفارد .. في ليلة سودانية خالصة ???????????? pic.twitter.com/JTluYnWvkG — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 10, 2019

كما تضمن البوستر أسماء لأكبر المطربين السودانيين، الفنان محمد الأمين، الفنانة نانسي عجاج، الفنان حسين الصادق، حيث سيحيون الحفل الذي يحمل عنوان ”ليلة سودان المحبة“.

وانطلق موسم الرياض في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي متضمنًا فعاليات يومية تحتوي عروضًا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية، شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية وفعاليات الترفيه الأخرى بما فيها الموجهة للأطفال.

وأعلن آل الشيخ لاحقًا تمديد الموسم في خمس مناطق تستضيف جزءًا من فعاليات الموسم، على أن تستمر في تنظيم الفعاليات حتى يناير/كانون الثاني 2020، فيما ستمدد الفعاليات في منطقة ”البوليفارد“ حتى نهاية مارس/آذار المقبل.