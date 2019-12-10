تسمم غذائي يصيبب 262 شخصًا في عسير السعودية

ارتفع عدد المصابين في حادثة التسمم الغذائي التي وقعت بفعل تناول وجبات من أحد مطاعم بحر ”أبو سكينة“ غرب عسير حتى مساء اليوم الثلاثاء إلى 262 حالة تسمم.

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة عسير في السعودية عبدالعزيز آلشايع في تصريح صحفي“ إن 197 شخصًا من الذين أصيبوا بحالة تسمم غادروا المستشفى، وقد بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات 65 حالة“ ، بحسب موقع ”سبق“.

وأوضح الشايع أن الوضع الصحي العام للمصابين مستقر ومطمئن.

بدوره أوعز الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، للمختصين بمتابعة حالات المصابين، حيث أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن الجهات الطبية تعمل على تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمصابين، بالإضافة إلى إجراء الفحوص المخبرية اللازمة للوصول إلى التشخيص الطبي الدقيق بعد اكتمال ظهور النتائج المخبرية.

وقال خالد بن عائض عسيري، المدير العام للشؤون الصحية في منطقة عسير: إن ”جميع المرضى يواصلون الاستجابة للخطط العلاجية التي وضعها الفريق الطبي المشرف على علاجهم، كما أن التنسيق قائم بشكل مرن وفوري بين جميع المستشفيات والمراكز الصحية عبر غرفة العمليات في صحة عسير، بالتنسيق مع مركز القيادة والتحكم في صحة المنطقة“.