تشييع جثماني الفنانين شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري بجنازة واحدة (صور)

شيّع عدد من نجوم الفن وعشرات المواطنين، جثماني المطرب المصري الشعبي شعبان عبدالرحيم ومواطنه الفنان محمد خيري، في جنازة واحدة بمسجد السيدة نفيسة في القاهرة.

وحضر وفد من نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية، مراسم التشييع، يتقدمه أشرف زكي نقيب الممثلين، وطارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، وعدد من أعضاء المجلس.

شارك في التشييع، المطرب الشعبي محمود الليثي، والمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، والفنان حجازي متقال، ومحمد الشقنقيري ومنير مكرم، واللواء ثروت سويلم والملحن حسن دنيا.

وتقدم أبناء الفنانين تشييع الجثمان، إذْ حضر الأبناء الستة لشعبان عبدالرحيم، وهم: عصام وخميس وعبدالرحيم وعدوية وسيد وحنان، فيما حمل الفنان المصري شريف خيري جثمان والده الراحل، حيث تمت الصلاة عليهما، ثم تم مواراة جثمانيهما الثرى في مدافن عائلتيهما.

ونعت نقابة الموسيقيين، الفنان شعبان عبدالرحيم، وقالت النقابة في بيان، إن ”الأسرة الفنية فقدت واحدًا من أهم مطربي الفن الشعبي وواحدًا من أطيبهم على الإطلاق“.

وتوفي شعبان عبدالرحيم، عن عمر ناهز 62 عامًا بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة أدخلته المستشفى ولكنه رحل متأثرًا بالتهاب رئوي حاد، أما محمد خيري فرحل الإثنين بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد أزمة صحية تعرض لها في الأيام الأخيرة استلزمت نقله إلى أحد المستشفيات.