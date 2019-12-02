الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2019

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2019، الذي تنظمه مجلة ”فرانس فوتبول“ بالعاصمة الفرنسية ”باريس“، مساء اليوم الاثنين، بمسرح شاتليه.

ومن المقرر أن يشهد الحفل مجموعة من الجوائز في 4 فئات مختلفة، أهمها جائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الجاري.

وتعد هذه النسخة هي الـ64 للكرة الذهبية، منذ انطلاقها عام 1956، حيث شهدت اندماجها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بين عامي 2010 و2015 قبل الانفصال بينهما.

وتعتمد مجلة ”فرانس فوتبول“ على أصوات صحفيين رياضيين من حول العالم، للتصويت لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

أفضل لاعب

أعلنت فرانس فوتبول قائمة تضم 30 مرشحًا لنيل الكرة الذهبية لأفضل لاعب، يصوت عليها 180 صحفيًا من مختلف أنحاء العالم.

ويعد الثلاثي ليونيل ميسي، قائد برشلونة، فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الأقرب للمنافسة على الجائزة هذا العام.

وبحسب التسريبات، فإن ميسي هو النجم المنتظر تتويجه في الحفل، ما يعني فوزه بها للمرة السادسة في مسيرته، ليفض الشراكة مع رونالدو، الذي يتقاسم معه الرقم القياسي بفوزهما بها 5 مرات لكل منهما.

أفضل لاعبة

ويشهد الحفل أيضًا منح الكرة الذهبية لأفضل لاعبة على مستوى السيدات، إذ تتنافس عليها 20 لاعبة.

وتعد الأمريكية ميغان رابينو الأقرب لنيل الجائزة هذا العام، بعدما لعبت دورًا بارزًا في تتويج منتخب بلادها بلقب كأس العالم للسيدات 2019.

ويشارك في التصويت على هذه الجائزة 48 صحفيًا من مختلف أنحاء العالم.

جائزة كوبا

كما تقدم المجلة الفرنسية أيضًا جائزة ”كوبا“، التي تُمنح لأفضل لاعب تحت 21 عامًا، وذلك بعدما تم استحداثها لأول مرة في النسخة الماضية، التي حصل عليها كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

ويتنافس على الجائزة 10 لاعبين هذا العام، أبرزهم ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، جواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد، وجادون سانشو، جناح بروسيا دورتموند.

جائزة ياشين

واستحدثت المجلة جائزة جديدة تحت مسمى ”ياشين“، تُمنح لأفضل حارس في العالم لأول مرة هذا العام.

ويتصارع على نيل الجائزة في نسختها الأولى 10 حراس حول العالم، على رأسهم البرازيلي أليسون بيكر من ليفربول والألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس برشلونة.

ومن المتوقع تتويج أليسون بالجائزة في نسختها الأولى، لنجاحه في قيادة الريدز لنيل لقب دوري أبطال أوروبا، وكذلك لتتويجه مع منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا.

ومن المقرر أن يقوم النجم الإيفواري ديدييه دروغبا، أحد أساطير كرة القدم العالمية والأفريقية، بتقديم الحفل بعدما تم اختياره سفيراً للحفل، وتشاركه التقديم المذيعة ساندى إيريبيه، وتنقل أكثر من 120 دولة وقائع هذا الحفل على الهواء مباشرة.

موعد حفل الكرة الذهبية 2019:

يبدأ حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2019 والذي سيقام في العاصمة الفرنسية باريس، في تمام الساعة 20:30 بتوقيت القاهرة، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت غرينتش.

القناة الناقلة لحفل الكرة الذهبية:

يُذاع الحفل عبر قناة bein sports الإخبارية المفتوحة، إلى جانب البث المباشر لمجلة ”فرانس فوتبول“.