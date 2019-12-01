تسريبات جديدة تؤكد فوز ميسي بجائزة ”الكرة الذهبية“ ومفاجأة تنتظر محمد صلاح (صورة)

كشفت تقارير صحفية بريطانية تفاصيل مثيرة بشأن نتائج جائزة الكرة الذهبية ”البالون دور“، لأفضل لاعب في العالم عام 2019، وذلك قبل 24 ساعة فقط على حفل الإعلان عن الجائزة المقدمة من مجلة ”فرانس فوتبول“.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن تسريبات الفائز بجائزة ”البالون دور“ ظهرت بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، التي نشرت نتيجة تصويت الصحفيين في الجائزة.

وأشارت إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وأسطورة نادي برشلونة الإسباني، تُوّج بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه، بعد حصوله على 446 نقطة، بينما حلّ الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، المتوج بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي الموسم الماضي، في المركز الثاني برصيد 382 نقطة.

الحساب الرسمي | 1 ديسمبر ، 2009 قبل 10 سنوات ، حصل رجل يبلغ من العمر 22 عامًا يدعى ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية الأولى له لن تكون الأخيرة ???? pic.twitter.com/mFGgU2MFOY — Messi World (@M10GOAT) December 1, 2019

وجاءت المفاجأة، حسب التسريبات، في حصول المصري الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، على المركز الثالث، برصيد 179 نقطة، متفوقاً على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي الذي جاء رابعاً برصيد 133 نقطة.

وحصل السنغالي ساديو ماني على المركز السادس برصيد 97 نقطة، يليه زميله البرازيلي أليسون بيكر حارس الريدز برصيد 82 نقطة، ثم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان 55 نقطة، والهولندي فرانكي دي يونغ، نجم وسط برشلونة الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي في المركز الثامن، وزميله السابق في أياكس والحالي في يوفنتوس ماتياس دي ليخت تاسعاً، بينما حلّ البلجيكي إدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني حالياً وتشيلسي الإنجليزي سابقاً في المركز العاشر.

وسوف يجمع ميسي، حال تتويجه بتلك الجائزة غداً الاثنين، بين جائزتي ”البالون دور“ وأفضل لاعب في العالم The Best التي يمنحها الاتحاد الدولي، فيفا، والتي حصل عليها بالفعل يوم الـ23 من سبتمبر الماضي في مدينة ميلانو الإيطالية.

كانت المجلة اختارت 30 لاعبًا للمنافسة على الجائزة يتصدرهم النجم المصري محمد صلاح وزميلاه في ليفربول فان دايك وساديو ماني بالإضافة للثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو صاحبي النصيب الأكبر في الفوز بالجائزة من قبلُ 5 مرات.

وتبدو فرص الأربعة الكبار للفوز بالجائزة متساوية حيث يعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي ”برشلونة“ والبرتغالي كريستيانو رونالدو ”يوفنتوس“ والهولندي فان دايك ”ليفربول“ والنجم المصري محمد صلاح ”ليفربول“ قائمة في الفوز بـ“البالون دور“.

وحصل فان دايك على جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بينما نال ميسي جائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ويبدو أن البرغوث هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية المقدمة من صحيفة فرانس فوتبول حسب العديد من المصادر.

ونشرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية قائمة الأندية الأكثر فوزاً بالكرة الذهبية منذ تأسيس الجائزة عام 1956، ويتربع الغريمان ريال مدريد وبرشلونة على الصدارة بنفس عدد الجوائز التي نالها لاعبوهما.

ومن الطبيعي أن يحتل الريال والبرسا المركز الأول، حيث حصل ليونيل ميسي على الجائزة 5 مرات، بينما نالها كريستيانو رونالدو 4 مرات بقميص النادي الملكي، وفاز بها لوكا مودريتش أيضاً في النسخة الماضية.

وحصل ريال مدريد على الجائزة في 11 مناسبة، وهو نفس عدد الجوائز التي نالها برشلونة أيضاً، وبالتالي فإن النادي الكاتالوني يملك فرصة للانفراد بالصدارة في حال فوز ميسي بها، غدًا الاثنين.

وفيما يأتي ترتيب الأندية الأكثر فوزاً بالكرة الذهبية:

برشلونة: 11

ريال مدريد: 11

ميلان: 8

يوفنتوس: 8

بايرن ميونخ 5

مانشستر يونايتد: 4