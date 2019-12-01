آرسنال يواصل نتائجه المخيبة بتعادل إيجابي مع نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي (فيديو)

تعادل آرسنال مع مضيفه نورويتش سيتي بهدفين لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 21 من هجمة مرتدة خاطفة، أنهاها الهداف الفنلندي تيمو بوكي بنجاح في مرمى الحارس لينو.

وفي الدقيقة 29، سجل فريق آرسنال هدف التعادل من ركلة جزاء، سجلها بنجاح المهاجم أوباميانغ على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 47 تمكن نورويتش من التقدم مجددًا، عن طريق الهولندي المتميز تود كانتويل.

وتعادل أوباميانغ مجددًا لآرسنال عند الدقيقة 57.

بهذا التعادل رفع آرسنال رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، ورفع نورويتش رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع عشر.