مصر.. ضبط قضايا اختلاس بـ512 مليون دولار

ضبطت السلطات المصرية قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 8 مليارات و244 مليون جنيه (ما يعادل 512 مليون دولار)، وذلك ضمن حملات واسعة تشنها الأجهزة المعنية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، فإن قطاع الأمن الاقتصادي بالوزارة وجّه حملات أمنية موسعة، للحفاظ على الاقتصاد الوطني، وضبط كافة صور الخروج عن القانون.

وقال البيان، إن شرطة الكهرباء سجلت أكثر من 311 ألف قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي، بواقع 231 مليون جنيه، تمثل قيمة المبالغ المالية المحصلة في تلك القضايا.

كما ضبطت مباحث الأموال العامة 6.5 ألف قضية في مجال التهرب الضريبي، وأكثر من 31 ألف قضية تموينية متنوعة، وفق البيان الصادر.

وشملت المضبوطات 109 قضايا تتعلق باختلاس مواد بترولية، و431 قضية بيع السلع التموينية المدعمة بالسوق السوداء، و55 قضية استيلاء على أموال الدعم.