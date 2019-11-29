إحالة فنان ”راب“ تونسي إلى المحاكمة بتهمة التحريض على الاغتصاب

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الجمعة، إحالة فنان الراب أحمد بن أحمد، الشهير بـ“ كلاي بي بي جي“، إلى المحاكمة، وإصدار مذكرة إيداع بالسجن ضده؛ وذلك على خلفية دعوى قضائية قدمتها ضده الإعلامية بية الزردي.

وأمرت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية في العاصمة التونسية، في وقت سابق، بالتحفظ على مغني الراب ”كلاي“؛ بسبب اتهامات وُجهت له بالتحريض على الاغتصاب، في قضية أثارت موجة غير مسبوقة من الجدل في الوسط الفني والشارع التونسي.

وكانت الإعلامية بقناة ”الحوار التونسي“، بية الزردي، رفعت قضية ضد ”كلاي بي بي جي“ واتهمته بـ“الثلب والشتم والتحريض على اغتصابها“؛ إثر نشره لفيديو كليب اعتبره كثيرون اعتداء صارخًا وتحريضًا على العنف ضدّ المرأة.

وإزاء الجدل الذي أثاره كليب“ كلاي بي بي جي“، دعت جمعيات حقوقية نسوية في تونس النيابة العامة إلى التحرك الفوري والعاجل ضد الفنان وضد أغنيته التي اعتبرت تحريضًا على ”الاغتصاب والتحرش بالنساء“.