”الخطوط التونسية“ تقرر تسريح 1200 موظف بعد تفاقم أزمتها المالية

أعلن إلياس المنكبي، المدير العام لشركة الخطوط التونسية، اليوم الخميس، أن الشركة ستسرح 1200 موظف، بعد تفاقم الأزمة المالية التي تواجهها.

وقال المنكبي، في تصريحات صحفية، إن عملية تسريح الموظفين ستتم على مدى 3 سنوات، بمعدل 400 موظف سنويًا، وذلك ابتداء من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار ”خطة إصلاح“، تنفذها الشركة لتجاوز الصعوبات المالية التي تعيشها، رغم النتائج القياسية التي حققتها خلال العام 2018، والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأكد أن الشركة سجلت أكثر من 3 ملايين مسافر خلال العام 2018، بحجم عوائد يقدر بـ1500 مليون دينار (500 مليون دولار)، بنسبة حجوزات 74.4%.

وأوضح أن الشركة حققت أرباحًا قياسية بقيمة 24 مليون دينار (8 ملايين دولار)، خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، بفضل إلغاء الخطوط غير المربحة.

وأعلنت ”الخطوط التونسية“، مؤخرًا، أنها خسرت نحو 700 ألف دولار؛ بسبب الإضراب الذي شهدته البلاد في القطاع العام والوظيفة العمومية، إضافة إلى المشاكل التي تحيط بالشركة، التي وصلت حد سرقة أمتعة المسافرين، وذلك في سابقة مدوّية لا تزال تثير جدلًا واسعًا في البلاد.