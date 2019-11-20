شاهد.. الظهور الأول لـ“شيما الحاج“ بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

شاركت الفنانة المصرية شيما الحاج في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ41 والمقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية، وأطلت بفستان أسود أنيق على السجادة الحمراء.

ويعد هذا الظهور الأول لشيما بعد خروجها من السجن إثر حبسها منذ عدة أشهر على ذمة القضية المتهمة فيها بالتحريض على الفسق ونشر فيديو فاضح مع الفنانة المصرية منى فاروق والمخرج المصري خالد يوسف .

وكانت محكمة مصرية قررت إخلاء سبيل شيما بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وإلغاء قرار تحديد إقامتها.

وبدأت يوم الأربعاء فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41، والتي تحمل اسم مديرها الراحل يوسف شريف رزق الله، وذلك برئاسة المنتج محمد حفظي، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 29 من نوفمبر الجاري.

ويقدم حفل الافتتاح 3 من الفنانين المصريين هم: خالد الصاوي ودينا الشربيني وأحمد داوود، والذي يشهد العديد من الفقرات، أبرزها الاحتفاء بشخصيات سينمائية رحلت خلال العام الجاري، في مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله المدير الفني للمهرجان، على أن يُعرض فيلمه التسجيلي رابع أيام المهرجان في احتفالية خاصة بتكريمه، كما يقام استعراض فني يحتفي من خلاله المهرجان بصناعة السينما.