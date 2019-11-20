ملاك الكويتية تشتبك بالأيدي مع معلمات بمدرسة ابنها (فيديو)

تحوَّل نقاشٌ بين الفنانة ملاك الكويتية مع معلمات في مدرسة ابنها إلى اشتباك بالأيدي على خلفية اعتراضها على قرار منع نجلها من دخول المدرسة منذ أسبوع.

وظهرت الفنانة الكويتية وهي تصور مقطع فيديو عندما كانت تسأل إحدى المعلمات عن سبب منع ابنها من دخول المدرسة، فيما طالبتها المعلمة بعدم التصوير، لكنها رفضت؛ ليتحوّل النقاش إلى اشتباك بالأيدي.

وظهرت معلمة داخل مبنى المدرسة وهي ملقاة على الأرض وحولها مجموعة من زميلاتها، تدَّعي تعرضها للضرب من قبل الفنانة الكويتية وهو ما نفته الأخيرة.

ومع إصرار الفنانة الكويتية على تصوير المعلمة الملقاة على الأرض، طلبت إحدى المعلمات منها التوقف عن التصوير إلا أنها رفضت؛ ما دفع المعلمة إلى محاولة منعها باليد إلى أن صرخت الفنانة وطلبت اللجوء للشرطة لإنهاء حالة الهرج التي حصلت داخل مبنى المدرسة.

وقبل أيام نشرت الفنانة ملاك الكويتية على ”إنستغرام“ مقطع فيديو، وهي في حالة غضب شديد بعدما تعرضت للطرد من قبل أحد المسؤولين في مدرسة ”ابنها“، متوعدة بتحويل الأمر لقضية رأي عام.

ووثقت ملاك لحظة الطرد بكاميرا هاتفها، إذ ظهرت في الفيديو تقول إنها جاءت إلى إدارة المدرسة تشتكي من تعرض ابنها للضرب لِتفاجَأ بردهم: ”ليش تقولين وتشتكين عبر سناب شات“، ليقوم أحد المسؤولين بطردها من مكتبه.

وتوعدت الفنانة بأنها لن تصمت عن هذا الأمر، قائلة: ”والله العظيم لأسويها قضية رأي عام“، مضيفة: ”لأننا صمتنا عن أولادنا أصبحوا مسخرة في المدارس ويتعرضون للضرب“، وفق قولها.

وتابعت: ”ذهبت أشتكي فالمفروض الإدارة تستقبلني وتشوف قضيتي لكن ذلك لم يحدث طردوني“، مشيرة إلى أنها ستذهب لوزير التربية وإن لم ينصفها ستتوجه إلى مجلس الأمة، قائلة: ”هشوف آخرتها شنو“.

وأوضحت أن الإدارة طالبتها بتقديم شكوى ضد الطالب الذي يضايق ابنها، لكنها قالت إنها لا تريد أن ترفع شكوى على حدث وتشوه مستقبله، بل أرادت أن تشتكي المشرفة في المدرسة فحدثت المشكلة.

ولم تكشف الفنانة الكويتية ما إذا كانت اتخذت أي إجراءات قانونية أم لا؟.