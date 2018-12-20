ملاك الكويتية: سأرتدي الحجاب عندما يهديني الله (فيديو)

ردَّت الفنانة ملاك الكويتية، على سؤال أحد متابعيها بشأن عدم ارتدائها الحجاب، قائلة: “شنو أنا مو متحجبة الله يهديني واتحجب.. بنتي متحجبة من سنتين ما سويت نفسي.. أنا للحين ربي ما هداني لما الله يهديني بتحجب”.

وأضافت في مقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”: “بس بنتي الله هداها واتحجبت عن اقتناع.. وللعلم أنا ما كنت أبيها تتحجب.. لأن الحجاب بالنسبة لي شيء عظيم.. قولتلها إذا لبستي ما راح تقطينه ما تلبسيه هالحين إلا إذا كنت مقتنعة”.

وتابعت: “أبوها كان يابيها تتحجب وأنا كلمت أبوها وقولت له.. لا ما تغصبها تتحجب.. ولما اقتنع بوجهة نظري قالها ماتتحجبين.. فقالت له لا يا بابا أبي أتحجب وبالفعل اتحجبت من سنتين”.

واختتمت: “مو معناته أي غلط أنا أسويه عيالي بيشوفوني يعملوا مثلي”.

وكانت الفنانة الكويتية، دافعت عن مواطنها عبدالله جاسر نجم مواقع التواصل الاجتماعي الشهير بـ”عبودكا”، موجّهة النقد لمن شنّوا حملة ضده بسبب رأيه الخاص بعلاقات المرأة بالرجال قبل الزواج.

وقالت ملاك في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”: “لا أحد يحق له محاسبة فنان بحجة أنه مثال له، الأفضل أن يشنّوا حملاتهم على الفاسدين الحقيقيين، بدلًا من ملاحقة الفنانين بحجة أنهم قدوة”.