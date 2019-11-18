 كيف مازح تركي آل الشيخ محمد عبده؟ – إرم نيوز‬‎

كيف مازح تركي آل الشيخ محمد عبده؟

كيف مازح تركي آل الشيخ محمد عبده؟

المصدر: إرم نيوز

بادر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ إلى ممازحة الفنان محمد عبده بصورة له، عقب الإعلان عن تمديد فعاليات موسم الرياض حتى أواخر شهر كانون الثاني/يناير 2020.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه في ”تويتر“ صورة للفنان محمد عبده وهو في حالة اندهاش وعلق عليها بقوله: ”أبو نورة بعد معرفته بتمديد موسم الرياض“.

يشار إلى أن موسم الرياض انطلق في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وكان من المقرر أن يمتد حتى 15 كانون الأول/ديسمبر، قبل أن يُمدد حتى نهاية كانون الثاني/يناير المقبل.

وموسم الرياض هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11، التي أُطلقت على مستوى المملكة، بدءًا من العام 2019، وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، ويصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية.

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