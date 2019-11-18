كيف مازح تركي آل الشيخ محمد عبده؟

بادر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ إلى ممازحة الفنان محمد عبده بصورة له، عقب الإعلان عن تمديد فعاليات موسم الرياض حتى أواخر شهر كانون الثاني/يناير 2020.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه في ”تويتر“ صورة للفنان محمد عبده وهو في حالة اندهاش وعلق عليها بقوله: ”أبو نورة بعد معرفته بتمديد موسم الرياض“.

ابو نورة بعد معرفته بتمديد موسم الرياض????????????‍♂️ pic.twitter.com/fimTUGTy6b — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 18, 2019

يشار إلى أن موسم الرياض انطلق في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وكان من المقرر أن يمتد حتى 15 كانون الأول/ديسمبر، قبل أن يُمدد حتى نهاية كانون الثاني/يناير المقبل.