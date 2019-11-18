 تركي آل الشيخ يعلن تمديد ”موسم الرياض“ – إرم نيوز‬‎

تركي آل الشيخ يعلن تمديد ”موسم الرياض“

تركي آل الشيخ يعلن تمديد ”موسم الرياض“

المصدر: فريق التحرير

كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، تمديد موسم الرياض لأواخر شهر يناير؛ بناء على توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن آل الشيخ عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، وصول الموسم إلى سبعة ملايين وستمائة وخمسين ألف زائر خلال شهر.

يذكر أن موسم الرياض هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11، التي أُطلقت على مستوى المملكة، بدءًا من العام 2019، وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، ويصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية.

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