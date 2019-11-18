أبرز لقطات مسابقة أفضل صورة للعيون 2019 (صور)

من الشهرية إلى السنوية، دائمًا ما تبهرنا مسابقات الصور بتسليط الضوء على تفاصيل يصعب عادة التقاطها وإبراز روحها وما يميزها في صورة، فكل الأمر يعتمد على لحظة، نادرًا ما تتكرر مرة أخرى، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالعيون.

تعد العيون لغة مختلفة بحد ذاتها، فتكشف عن مختلف ما يشعر به الإنسان أو الحيوان أيضًا، وتعبر أكثر مما يمكن للكلمات أن تصفه.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تسلط مسابقة ”أفضل صورة للعيون“ لهذا العام، الضوء على تقديم المشاركين لقطات تروي قصص أبطالها من خلال عيونهم، سواء كانوا أشخاصًا أو حيوانات أو حتى حشرات.

تهدف المسابقة التي يقيمها مسؤولو تطبيق ”آغورا“ للتصوير، إلى تسليط الضوء على الجمال الطبيعي للكائنات الحية في جميع أنحاء العالم.

تضم المسابقة لقطات هائلة من أكثر من 23660 مشاركًا من مختلف أنحاء العالم، ويتم عرضها على تطبيق ”آغورا“، وفتح مسؤولو المسابقة الباب حاليًّا لتصويت المستخدمين على الصور التي تُعرض على التطبيق، لاختيار الفائز.

وتنوعت الصور بين لقطات استثنائية للبشر والحيوانات، إضافة إلى الطيور والحشرات، وفي المجموعة التي نستعرضها، يمكن رؤية صورة لطاووس تعكس جمال ألوانه وعينيه.

وفي صورة أخرى، يمكن رؤية لقطة عن كثب لأعين عنكبوت، وتكشف أخرى نظرة تبدو مخيفة بعض الشيء لطائر فلامنغو وردي، كما يمكن رؤية عيني ذبابة عن قرب تشبهان كرتين عملاقتين.

من بين الصور التي تلفت الأنظار، لقطة تفصيلية لعيني نحلة، تكشف نظرتها عن كثب، إضافة إلى تفاصيل وجهها وفمها المخيفة، كما تكشف أخرى لقطة نادرة لعين ”أبو توكاي“ والتي تبدو للوهلة الأولى وكأنها أرض صخرية أو بور ذات تصدعات.

وتضمنت المجموعة صورًا مميزة للحيوانات، إحداها لغوريلا وأخرى لقرد صغير، فضلًا عن صور أخرى مميزة للبشر، أبرزها لقطة لمسن تسلط الضوء على نظرته التي تجمع ما بين الحزن والسكينة مع لمسة أمل، بالإضافة إلى خطوط التجاعيد التي ترسم وجهه.

وستستمر عملية التصويت على الصور في التطبيق، حتى يوم الـ10 من ديسمبر، وبمساعدة مصور البورتريه ”فؤاد مالك“، سيتم الإعلان عن الفائز في الـ 12 من ديسمبر، وسيُكافأ بجائزة قيمتها ألف دولار.