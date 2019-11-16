”ضمادات على العيون“ تتضامن مع مصور فلسطيني سلب الاحتلال عينه

أطلق صحفيون فلسطينيون، السبت، وسمًا (هاشتاغ) ”عين معاذ، عين الحقيقة“، تضامنًا مع زميل لهم فقد عينه اليسرى، الجمعة، بعد تعرضه للإصابة برصاصة قناص إسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة.

ونشر الصحفيون في الهاشتاغ صورًا لهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد وضعوا ضمادات على عيونهم، تعبيرًا عن التضامن مع زميلهم المصور معاذ عمارنة، الذي أفقدته رصاصة قناص إسرائيلي، عينه اليسرى.

كما دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، لوقفات بمراكز المدن في الضفة، تنديدًا ”بالجريمة الإسرائيلية“.

ورغم أن عمارنة (35 عامًا) كان يحمل كاميراته ويرتدي سترة الصحفي، إلا أن ذلك لم يحُل دون تعرضه لرصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأصيب عمارنة وهو من بيت لحم، بالرصاص الحي في عينه اليسرى، خلال تغطيته مواجهات بين متظاهرين والجيش الإسرائيلي، غرب مدينة الخليل أمس الجمعة.

ويعمل معاذ مصورًا حرًا لموقع صحفي فلسطيني محلي، وعادة ما يوثق المواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إنّ عمارنة تعرض للإصابة على يد قناص إسرائيلي، من مسافة تقل عن 30 مترًا، خلال المواجهات التي اندلعت في قرية صوريف غرب الخليل.