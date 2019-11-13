بيع إبريق شاي صيني بـ1.3 مليون دولار (صور)

بيع إبريق شاي صيني عثِر عليه على رفّ في منزلٍ متواضِع مقابل 1.3 مليون دولار في مزاد، إذ لم يكن صاحب الإبريق الذي يتخذ شكل ثمرة الكمثرى، على دراية بأهميته، حتى زاره الخبير لي يونغ الذي ذهب للمنزل في دورست لتقييم بعض الحلي، ليكتشف مفاجأة غير متوقعة.

وقال يونغ، من دار مزادات في دورشيستر (دورست)، إن الختم الموجود على قاعدته ختم الإمبراطور الصيني تشيان لونغ الذي حكم بين 1735-1796.

وتميَّز الإبريق بغطاء مميز على شكل ثمرة ”الخوخ“، والذي كان يعدّ رمزًا للخلود والوحدة في الصين القديمة، إذ تعدّ شجرة الخوخ ”شجرة الحياة“ وحملت العرائس الصينيات أزهار الخوخ.

كان مقرَّرًا بيع إبريق الشاي ذي التزجيج الأخضر، طويل القامة، البالغ طوله خمس بوصات، مقابل بضعة آلاف من الدولارات، لكن الاهتمام به بدأ قبل المزاد.

أشعل الإبريق حربًا عالمية في المزايدة، إذ بدأ المشتري سعر المزاد بـ 1027 دولارًا، مع رسوم منزل المستضيف للمزاد، ليصل الرقم الإجمالي المدفوع 1.3 مليون دولار.

كان هناك ذهول كبير في مكان المزاد حتى الانتهاء من البيع، وقال جاي شوينج من دار مزادات Duke’s: ”لقد ذهب أخصائي الفن الآسيوي لدينا إلى منزل البائع؛ لإجراء تقييم روتيني وكان إبريق الشاي على شكل كمثرى موجودًا على الرف“.

وأضاف: ”قام بإلقاء نظرة عليه وشعر على الفور أنه كان اكتشافًا مثيرًا إلى حد ما“.

وأشار إلى أنهم أقاموا معرضًا في لندن قبل البيع وخلق ضجة كبيرة، لافتًا إلى أن البائع أصبح مسرورًا بشكل كبير بالنتيجة.

وتشيان لونغ هو الإمبراطور السادس لأسرة تشينغ، وتنازل لصالح ابنه الإمبراطور جياكينغ، وتوفى بعد ثلاث سنوات عن عمر يناهز الـ 87، عام 1799.

وعلى الرغم من اعتزاله الحكم، إلا أنه ظل محتفظًا بالسلطة المطلقة حتى وفاته في عام 1799، إذ شهدت سنواته الأولى استمرار حقبة من الازدهار في الصين، غير أن سنواته الأخيرة حملت في طياتها متاعب بالداخل والخارج أثقلت كاهل إمبراطورية التشينغ.