صيني يكتشف سنًّا ظل في أنفه لمدة 20 عامًا (صور)

تفاجأ صيني في الثلاثينات من عمره بعد اكتشاف سنّ ظلت في أنفه لمدة 20 عامًا، بعدما عانى من انسداد في الأنف لفترة طويلة، حيث اكتشف الأطباء أنه قد علق داخله نتيجة حادث تعرض له في طفولته.

وكان ”تشانغ بينشينغ“ (30 عامًا) من مدينة ”هاربن“ في الصين في المستشفى يوم الأربعاء الماضي، وهو يشكو من حالة انسداد أنف شديد، ظل يعاني منها لمدة 3 أشهر، إلا أنه وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، صُدم عندما اكتشف أن هذا الانسداد كان بسبب وجود سنّ ظل في أنفه لمدة 20 عامًا.

علق السنّ في أنف ”تشانغ“ نتيجة حادث تعرض له عندما كان عمره 10 سنوات، إذ سقط من الطابق الثالث في أحد المراكز التجارية، وأُصيب آنذاك بجروح خطيرة وتلقى أكثر من 60 غرزة في وجهه، ولكنه لم يلاحظ أو يشعر باندفاع السن إلى أنفه.

وكان الأطباء مذهولين بالاكتشاف المدهش، وأعربوا أنهم كانوا مصدومين بما اكتشفوه، ورفضوا تصديق الأمر في البداية، إذ قال الطبيب ”باي تشيبانغ“: ”أثناء الفحص بالأشعة السينية، بدا الأمر وكأن هناك سنًا في الأنف، ولكننا لم نصدق ذلك حتى رأيناه بالفعل“.

وعلى الرغم من تواجد السنّ في منطقة حساسة للألم مثل الأنف، إلا أن الأطباء نجحوا في اقتلاع السنّ الذي بلغ طوله سنتيمترًا واحدًا خلال جراحة استمرت 30 دقيقة يوم الجمعة الماضي.

هذا ولا يزال ”تشانغ“ يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى، ومن المتوقع خروجه قريبًا.

وحسبما ذكره الأطباء، من شأن هذه الحالة أن تسبب أضرارًا جسدية ومشاكل في النمو، ووجود سن ينمو في أنف شخص يعد أمرًا نادرًا ويؤثر على 0.1 % من الأشخاص.

كما قال الخبراء إن هذه الحالة قلما تُلاحظ، وإنهم عثروا على 23 حالة فقط مشابهة مسجلة بين عامي 1959 و2008.