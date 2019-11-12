اعتبره ”وهابيًا“.. خالد أبو النجا يثير الجدل مجددًا بانتقاده الشعراوي

واصل الفنان المصري خالد أبو النجا، هجومه على الداعية المصري الشيخ متولي الشعراوي، ووصفه بأنه ”أفسد الدِّين“ و“مثال للفكر الوهابي“.

وتزامن هجوم ”أبو النجا“ على الشعراوي مع منشور الإعلامية أسما شريف منير قبل أيام حينما وصفت الداعية بـ“المتطرف“ قبل أن تعود وتبدي اعتذارها، وتنشر مقولته عبر صفحتها على ”تويتر“.

وبدأ الفنان هجومه بكلمات شديدة اللهجة، حيث قال:“الشعراوي مثال صارخ للجهل بالعلم.. بل تباهى بعدم قراءته لغير القرآن!.. الوهابية في أبشع تجلياتها“.

ورغم الهجوم الذي شنَّه النشطاء عليه آنذاك دفاعًا عن الشيخ الذي يحتل مكانة كبيرة لديهم، إلا أن ذلك لم يثنِ الفنان عن إعادة الهجوم مجددًا على الشعراوي.

وقال ”أبو النجا“ في تغريدة له عبر صفحته على ”تويتر“ ردًا على مقال ينفي صلة الشيخ الشعراوي بالفكر الوهابي المتشدد، قائلًا:“‏الوهابية إفساد لروح الدين، والشعراوي مثال للفكر الوهابي (وإن كان لا ينتمي له)“.

الوهابية إفساد لروح الدين

الشعراوي مثال للفكر الوهابي (و ان كان لا ينتمي له)

الفكرة في النتيجة

افتي بجزية اهل الكتاب

(بمنتهي الطائفية) والا قتلهم!

افتي بختان البنات (بمنتهي الجهل بالعلم) انه قد يؤدي لوفاة الأم عند اول حمل

افتي بعدم علاج مرضى الفشل الكلوي

الخ..#كفاية_عك https://t.co/IBibsDtIlE — Kal Naga – أبوالنجا (@kalnaga) November 12, 2019

وأضاف أبو النجا:“الفكرة في النتيجة، أفتى بجزية أهل الكتاب، (بمنتهى الطائفية) وإلا قتلهم، وأفتى بختان البنات (بمنتهى الجهل بالعلم)، والذي قد يؤدي لوفاة الأم عند أول حمل، وأفتى بعدم علاج مرضى الفشل الكلوي.. إلخ“.

وكالعادة، لم يرقْ هذا الهجوم للمتابعين الذين شنّوا هجومًا عليه، حيث قالت متابعة تسمّى“هند“:“‏‎يصدرون الأحكام جزافًا دون معرفة عميقة بأصول الدين، وبالشيخ نفسه، وأظن أنهم لم يسمعوا درسًا واحدًا له.. دعك من هذا وحاضر في التمثيل الذي تعرف فيه.. دعْ ما لقيصر لقيصر“.

تصدر الاحكام جزافا من دون معرفة عميقة باصول الدين وبالشيخ نفسه ولم تسمع اظن له درسا واحدا..دعك من هذا وحاضر في التمثيل اللي بتعرف فيه..دع ما لقيصر لقيصر — hanane massalkhi (@dona_hanane) November 12, 2019

وأضاف آخر يدعى ”سمير“:‏“المشكلة إنك لا تفقه بما تتكلم، وأنا لست من محبي الشعراوي، ولكنني مستحيل أن أتكلم بما لا أفهم، وليس من واجبي ولا من حقي أن أنتقد شخصًا بهذه الطريقة، لأنني أختلف معه من وجهة نظري.

المشكلة انك لا تفقه بما تتكلم.

أنا لست من محبي الشعراوي، ولكنني مستحيل أن أتكلم بما لا أفهم، وليس من واجبي ولا من حقي أن أنتقد شخصًا بهذه الطريقة لأنني أختلف معه من وجهة نظري.

حقيقة لا أعرف ما الاختلاف بينك وبين أحمد موسى!

أردت أن أشتمك في البداية ولكن حتى الشتيمة كثيرة عليك. — Samer K. AlQaisi (@samerkq) November 12, 2019

وتابعت ندى:“‏‎صعب أوي حد يغلط في الراجل العظيم ده، صدقني مش هتكون قد مواجهته يوم الحساب، خليك في السياسة أحسن، وما تتكلمش في الدين علشان أنت مش أهل أن تناقش فيه أصلًا“.

صعب اوي حد يغلط فالراجل العظيم ده صدقني مش هتكون قد مواجهته يوم الحساب، خليك فالسياسة احسن ومتتكلمش فالدين علشان انت مش اهل لانك تتناقش فيه اصلا. — NADA???? (@Nadahesham122) November 12, 2019

فيما قال آخر يدعى ”منجد الترافي“:‎“شكرًا يا أبو النجا، بفضلك خليتني خلال الأيام الماضية أرجع أسمع للشعراوي، راجل عظيم فعلًا، ونأسف أن العلماء من طينته قلّة في هذا الزمن، شكرًا، خليتني أستغل وقتي بسماع شيء مفيد جدًا مثل دروس الشيخ رحمه الله وتقبله في عليين“.

شكراً يابو النجا، بفضلك خليتني الأيام الماضية أرجع أسمع للشعراوي.

رجل عظيم فعلاً، ونأسف أن العلماء من طينته قلّة في هذا الزمن.

شكراً، خليتني أستغل وقتي بسماع شيء مفيد جداً مثل دروس الشيخ رحمه الله وتقبله في علّيّين — Monjed Al-Tarifi (@eetarifi) November 12, 2019

ويمتلك الشيخ محمد متولي الشعراوي، مكانة كبيرة لدى المصريين، فهو عالم دين، ووزير أوقاف مصري سابق، ويعد من أشهر مفسري القرآن الكريم في العصر الحديث، ولقَّبه البعض بـ“إمام الدعاة“.