بعد ابنة شريف منير.. خالد أبو النجا يهين الشيخ الشعراوي

أثار الفنان المصري خالد أبو النجا، جدلًا بعد دخوله على خط أزمة إمام الدعاة المصري، الشيخ محمد متولي الشعراوي، التي أثارتها في البداية الإعلامية أسما، ابنة الفنان شريف منير، بعد وصفها لأفكار الشيخ بـ“المتطرفة“.

فبعد صمت الجميع عن الحديث في الأزمة، عاد أبو النجا ليهاجم الشعراوي من خلال حسابه الرسمي على ”تويتر“، قائلًا إن ”الشعراوي مثال صارخ للجهل بالعلم، بل تباهى بعدم قراءته لغير القرآن! الوهابية في أبشع تجلياتها، #كفاية_عك“.

الشعراوي مثال صارخ للجهل بالعلم

بل تباهي بعدم قرائته لغير القرآن!

الوهابية في أبشع تجلياتها #كفاية_عك https://t.co/uhKzwkNzHD — Kal Naga – أبوالنجا (@kalnaga) November 3, 2019

وفور نشر أبو النجا لتغريدته، فتح الجمهور النار عليه، لتنهال التعليقات من رواد مواقع التواصل عليه مطالبينه باحترام العلم الذي قدَّمه إمام الدعاة وعدم الافتخار بالهجوم عليه.

وقال أحد المتابعين ردًّا على أبو النجا، ”مع احترامي لشخصك، لكن ليس من حقك اتهامه بأشياء أخرجت من سياقها، وإن كان قرأ القرآن فقط فهذا فخر يُحسب له فالقرآن منهاج حياة صالح لكل زمان ومكان وكل طائفة ودين، قل لو قرأت كتب الدنيا لضللتَ جاهلًا دون تدبر وفهم القرآن، يكفي أن الغرب يستسقي علمه وتطوره من القرآن وشكرًا“.

وكتب آخر يدعى حسام الشوربجي، ”سقطة كبيرة منك مكانش حد يتوقعها.. بنتفق معاك في بعض الآراء بس المرة دي أنت اللي عكيت جامد“.

وطرح ثالث ويدعى هشام ياسين سؤالًا على الفنان المصري قائلًا له، ”يا أستاذ أبو النجا ياراجل ياليبرالي هي الليبرالية تعطيك الحق في السخرية والتهكم على شخصيات تختلف معها فكريا ولها مؤيدون ومريدون، الشعراوي بشر يخطئ ويصيب ولكن فضائله كثيرة وتفسيره من أروع التفاسير، وعمومًا لا أحد يفرض عليك الإسلام فإذا لم يعجبك أتركه ولا إكراه في الدين“.

المعروف عن الفنان المصري خالد أبو النجا، أنه دائم الإثارة للجدل، وكانت آخر أزماته ”دعمه للمثليين جنسيًّا“، في حين من المعلوم أنه موقوف عن التمثيل من قبل نقابة المهن التمثيلية المصرية، على خلفية مشاركته في إحدى الجلسات في الكونغرس الأمريكي، المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر.