ابتكار روبوت مخيف يمكن أن يشبه أي شخص في العالم (فيديو)

كشفت شركة روسية النقاب عن روبوت يبدو نسخة طبق الأصل من أي شخص، لما يتميز به من خصائص بشرية، مثل: تعبيرات الوجه المختلفة، وحتى التحدث بلغات مختلفة.

ونجحت شركة ”بروموبوت“ في ابتكار روبوت يحاكي البشر وأطلقت عليه اسم ”أندرويد روبوسي“، وتعد ”بروموبوت“ هي الشركة الأولى التي تبتكر مثل هذا الروبوت ليبدو كأنه نسخة عن صاحبه.

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة ”ميرور“ البريطانية، يمكن رؤية كيف يتمكن الروبوت من إظهار تعبيرات مختلفة، مثل: الغضب، والخوف، والدهشة.

وتوضح الشركة أنه يمكن استغلال الابتكار لتصميم نسخ عن أشخاص يمكنها تأدية دور المراقبة، على سبيل المثال في المتجر لتوحي بوجود المالك أثناء انشغاله، كما أشار المصنعون إلى أن هذه الروبوتات يمكنها أن تحل محل الموظفين في المناصب العامة، مثل: مكاتب البريد، والبنوك أيضًا.

وقال أليكسي يوشيكوف، رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان، ”سيتمكن الجميع الآن من طلب روبوت للاستخدام المهني أو الشخصي، وبذلك نفتح الباب لسوق ضخم في الخدمات والتعليم والترفيه، تخيل مثلًا وجود نسخة طبق الأصل من مايكل جوردان يبيع أزياء كرة السلة أو ويليام شكسبير وهو يقرأ كتاباته الخاصة في المتحف!“.

وأضاف أليكسي، ”يمكننا إنشاء نظام لغوي في الروبوت يستند إلى عبارات شائعة لشخص معين، ليرد ويتفاعل مع الآخرين وغيره من المواقف، مثل صاحبه،، كما ذُكر أن الروبوت يحتاج إلى الشحن كل 8 ساعات.

بالإضافة إلى ذلك، قال مؤسس الشركة أوليغ كيفوكورتسيف، ”لدينا حاليًّا أكثر من 10 طلبات من الشركات وعملاء آخرين من مختلف أنحاء العالم“.

وفي حين أن الابتكار لقي إعجاب بعض الأشخاص، وقد طلب أحد العملاء بالفعل روبوتين نسخة طبق الأصل من والديه، لاستقبال الضيوف، إلا أنه كان هناك عدة انتقادات أيضًا.

إذ وصفه العديد بالـ“مريب“ وقالوا إن ذلك الابتكار يفتح الباب أمام إنشاء روبوتات مستنسخة لأي شخص دون علمه، الأمر الذي قد يؤدي لمشاكل قانونية.

وقال أحد رواد الإنترنت يدعى جاز شو، ”اعتقد أنه إذا طلبت تصميم روبوت يشبه تشاك شومر وبدأت بنشر مقاطع فيديو محرجة له على الإنترنت، قد يتمكن تشاك الحقيقي من مقاضاتي، وبما أننا نتحدث عن شركة روسية، لست متأكدًا من مدى اهتمامهم بهذه القوانين، لكن قد ينتهي الأمر بالعميل في ورطة“.