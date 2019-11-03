الحكومة الفلسطينية تنشئ مصانع تعمل على ”الروبوت“

قال خالد العسيلي وزير الاقتصاد الفلسطيني، إن المنتج الفلسطيني أصبح يضاهي المنتجات الموجودة في العالم، إذ إن المصانع الفلسطينية تستخدم أفضل الماكينات والأدوات.

وأضاف في كلمة له خلال فعالية محلية برام الله: ”أصبح لدينا مصانع تعمل على الروبوت في الخليل ورام الله ونابلس وطولكرم، كما أن مؤسسة المواصفات والمقاييس فيها مختبرات ليست موجودة في إسرائيل أو في دول المنطقة“.

وتابع العسيلي: ”لدينا مصانع ليست أقل من أفضل المصانع الأوروبية، كما اتفقنا في الحكومة على فتح الأسواق الخارجية لدعم المنتج الوطني، فذهبنا في رحلات إلى الأردن والعراق ومصر وقريبًا إلى السعودية والكويت والسويد وألمانيا ودول أخرى بهدف توقيع اتفاقيات لدعم المنتج الوطني في العالم“.

وأوضح أنه سيتم قريبًا افتتاح مختبر للجلود بمدينة الخليل، بعد أن كانت ترسل سابقًا (الجلود) للفحص للهند“، مؤكدًا أهمية تعزيز الصناعات الفلسطينية، والانتهاء من بناء مناطق صناعية مثل: منطقة جنين، التي بدأ العمل فيها أخيرًا“.

ولفت وزير الاقتصاد الفلسطيني إلى أنه يتم العمل على دعم المنتجات وبناء مناطق صناعية وجلب استثمارات جديدة.

وكشف أن السوق الفلسطينية تصدر إلى نحو 80 دولة، مثل: الأدوية، تصدر إلى 18 دولة، والتمور، إلى 32 دولة، مشددًا على أن المنتج الفلسطيني أصبح مطلوبًا عالميًّا.

وأردف العسيلي: ”حصة منتجنا الوطني من حصة منتجاتنا ضئيل، إذ تشكل الصناعة 13%، فيما أن المنتج الوطني حصته في كل المجالات تشكل 17%، بينما لدينا 19 ألف منشأة صناعية تشغل 96 ألف وظيفة، وإذا تمكنا من رفع الحصة 10% فإن ذلك سيوفر عشرات آلاف الوظائف الجديدة“.

وأشار إلى أن السوق الفلسطينية كانت تستخدم 90% من الألبان من الصناعة الإسرائيلية، لكن بفضل رفع جودة المنتج الفلسطيني أصبحت حصة الألبان الإسرائيلية لا تتعدى 27%“.