جامعة تعالج توتر الامتحانات لدى طلابها بطريقة غريبة (فيديو)

أقدمت جامعة هولندية على تقديم فكرة غريبة لمساعدة طلابها على التخلص من توتر الامتحانات وهي النوم داخل قبر.

ونشرت صحيفة ”ميرور“ أن جامعة ”رادبود“ في مدينة ”نيميغن“ في هولندا تجعل الطلاب ينامون داخل قبر يسمى بـ ”قبر التطهير“، لمساعدتهم على التأمل والتخلص من ضغوط الامتحانات.

وحاولت الجامعات من قبل تقديم أفكار علاجية بديلة لمساعدة الطلاب على التخلص من قلق وتوتر الامتحانات بعقد جلسات تأملية وجلسات مع الكلاب وأفكار أخرى، لكن المدى الذي وصلت إليه هذه الجامعة لم يسبقها أحد إليه من قبل.

وانتشرت فكرة هذه الجامعة وأسلوبها الفريد في إدارة الضغوط النفسية للطالب بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب غرابتها، إذ توجد كنيسة خلف الجامعة موجود فيها القبر المفتوح، ويأتي الطلاب للتخلص من التوتر والقلق طوال فترات الامتحانات.

ويوجد في المكان الموجود به القبر لافتة مكتوب عليها باللغة اللاتينية: ”ابق غريبًا وتذكر أنك ستموت“، ويؤكد الطلاب أن هذه الفكرة تحظى بشعبية كبيرة وأن هناك طوابير من الانتظار على القبر.

قال جون هاكينغ، وهو أحد أعضاء هيئة التدريس بالكنيسة الطلابية وصاحب هذه الفكرة الغريبة، إن القبر لجعل الطلاب يقدرون قيمة حياتهم على هذا الكوكب، خاصة عندما تترواح اعمارهم من 18 إلى 20 عامًا، وأضاف أن الطالب يمكن أن يقضي مدة تتراوح من 30 دقيقة إلى 3 ساعات، ويوجد سجادة لليوغا داخل القبر حتى يمارس الطلاب التأمل ويطهروا أنفسهم.