مفاوضات متقدمة لدمج بطولتي الدوري في هولندا وبلجيكا.. تعرّف على الأسباب والعقبات

أشارت تقارير صحفية إلى أن رابطة الدوري الهولندي والبلجيكي دخلا في مراحل متقدمة من المفاوضات بشأن دمج البطولتين في مسابقة واحدة تضم 18 فريقًا لمنافسة البطولات المحلية الخمس الكبرى في أوروبا.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن مفاوضات تمت بين البلدين الجارين لدمج بطولتي الدوري بينهما على أن تنطلق بطولة جديدة في عام 2020 أو 2021 لزيادة قيمتها وكفائتها لمنافسة البطولات المحلية الأوروبية الكبرى.

وتتصدر بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز والفرنسي والإسباني والألماني والإيطالي بطولات أوروبا المحلية من حيث ضم أفضل لاعبي العالم وأكبر حقوق الرعاية والبث التلفزيوني.

لكن رئيس كلوب بروغ البلجيكي تراجع الآن عن خطته الطموحة لإنشاء مسابقة جذابة جديدة يمكن أن توفر منافسة حقيقية مع القوى الأوروبية الكبرى.

وقال بارت فيرهايغي رئيس كلوب بروغ لصحيفة ”لوموند“ الفرنسية ”نحن نقيم ونتفاوض مع هولندا لإقامة بطولة دوري مشتركة لتقليص الفجوة مع الدول الأوروبية الخمس الكبرى. كرة القدم البلجيكية تستيقظ وتتطور. يمكننا الاستفادة من سوق يضم 28 مليون شخص“.

ومن المقرر عقد اجتماع جديد هذا الأسبوع. وستتألف البطولة من 18 ناديًا، ثمانية منها من بلجيكا وعشرة من هولندا الأكبر حجمًا وزيادة في عدد السكان.

عقبات الدمج

وأضاف رئيس كلوب بروغ : ”يمكن أن يتم حسم الأمر بسرعة كبيرة والبدء في التنفيذ الموسم المقبل أو الذي يليه على أقصى تقدير“.

ويتكون الدوري الهولندي من 18 فريقًا ، بينما يضم البلجيكي​ 16 فريقًا ما يعني أن هناك أندية لن تتمكن من المشاركة في النسخة الأولى من الدوري المشترك بين البلدين ”BeNe“ الجديد.

وهذه الخطوة يمكن أن تكون حاسمة في ضمان قدرة الأندية البلجيكية على اجتذاب مواهب عالية الجودة والنمو ماليًا وهو أمر يمكن تحقيقه بمساعدة الدوري الهولندي.

وأصر فيرهايغي على أن هذه الخطوة جارية بالفعل، ولكن قد تتوقف على التفاوض على حقوق البث التلفزيوني وبطولة دوري السوبر الأوروبي الذي يتم مناقشته منذ فترة طويلة.

وأضاف ”الشيء الأكثر أهمية هو أننا نعمل على ذلك ، لكننا لا نريد تحديد موعد نهائي“.

وينتهي عقد بث مباريات الدوري البلجيكي قريبًا، عكس هولندا هو الأمر الذي يجب وضعه في الاعتبار قبل اطلاق البطولة المشتركة.

وتوج أياكس أمستردام بلقب الدوري الهولندي الموسم الماضي، بينما فاز جنك بلقب الموسم الماضي وكلاهما يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وتعد أندية أياكس وأيندهوفن وفينوورد أبرز أندية هولندا مقابل أندية أندرلخت وجينك وكلوب بروغ بين الأبرز في بلجيكا.

ولم يتضح كيفية اختيار الأندية الـ18 التي ستشارك في النسخة الجديدة من البطولة المدمجة بين أندية هولندا وبلجيكا.