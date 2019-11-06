سيلفي الفيديو.. فيسبوك تختبر ميزة أمنية جديدة

كشف تقرير جديد أن شركة فيسبوك كانت تعمل سرًا على تطوير نظام جديد للتحقق من الحساب، الذي يطلب من المستخدمين التقاط فيديو سيلفي لإثبات هويتهم.

سيشمل الإجراء الجديد الذي يخضع حاليًا للاختبار، طلب الشركة من المستخدمين حمل هواتفهم على مستوى العين وتفعيل اذونات الكاميرا ثم تصوير وجوههم في إطار دائري يظهر على الشاشة.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، سيكون على المستخدمين تسجيل فيديو لأنفسهم وهم يتبعون الإرشادات التي ستحثهم على النظر للأمام مباشرة، ثم اليمين واليسار، قبل النظر للأمام مباشرة مرة أخرى.

وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء يهدف لتأكيد هوية المستخدمين وأنهم أشخاص حقيقيون، وليسوا شخصًا واحدًا أو منظمة تشكل حسابات متعددة لأي غرض.

وتؤكد الشركة أنها لن تشارك الفيديو مع أي طرف ثالث، ولكنها لم تحدد من سيراجع الفيديو في الشركة، كما تقول إنها ستحذف الفيديو بعد 30 يومًا من تأكيد هوية المستخدم.

هذا ورصدت الخبيرة ”جين مانشون وونغ“ -التي تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها- هذه الميزة الجديدة وهي مخفية داخل برمجيات التطبيق، وحتى الآن لم تعلن فيسبوك علنًا عن برنامج الاختبار أو خطط إطلاق الميزة على نطاق أوسع.