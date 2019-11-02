الرئيس التونسي يعتزم مقاضاة من يديرون صفحات وهمية تحمل اسمه على ”فيسبوك“

يعتزم الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيّد، مقاضاة الأشخاص الذين يديرون صفحات على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، ويستخدمون اسمه وتصريحات وهمية ينسبونها إليه، وفق ما أكدته الناشطة في المجتمع المدني، عزة الغانمي.

وأكدت الغانمي، بعد لقائها بالرئيس التونسي، برفقة الكاتب والناشط السياسي، جلبار نقاش، أنه ينفي كلّيًا وجود أي علاقة تربطه بهذه الصفحات ومن يديرها.

وشدّدت الغانمي في تدوينة نشرتها على صفحتها في ”فيسبوك“، على أن سعيّد أكد أن المواقف التي يتم ترويجها عبر هذه الصفحات لا تُمثله ولا علاقة له بها.

وأضافت الغانمي أنها ناقشت مع قيس سعيّد ملفات أخرى، مثل ”الفحص الشرجي“، الذي يتعرض له المثليون في تونس، والذي أثار جدلًا مؤخرًا، وأشارت إلى أن سعيّد يعتبره ”معاملة لا إنسانية“.

وأكدت الناشطة في المجتمع المدني، أنها ناقشت مع سعيّد أيضًا ملف ”المساواة في الميراث ”، وتم الاتفاق على إعادة طرحه للنقاش في لقاءات لاحقة“.