”ناسا“ ترسل أول فرن للفضاء (صور)

في خطوة مثيرة للدهشة، أرسلت وكالة ناسا فرنًا متطورًا لإعداد المخبوزات على متن ”كبسولة سيجناس“ التي أُطلقت يوم السبت الماضي، من ولاية فرجينيا الأمريكية.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، سيختبر رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية الفرن من خلال تحضير بسكويت رقائق الشوكولاتة من الطحين الذي أرسلته وكالة الفضاء في وقت سابق من هذا العام.

هذا ولم يخبز رواد الفضاء أبدًا على متن محطة الفضاء الدولية، وعلى الرغم من تسخينهم للطعام، إلا أنهم في العادة يتجنبون الأطعمة التي تنتج فتاتًا؛ لأنه سيستمر في الطفو في المقصورة، ما قد يسبب مشكلات على متن المحطة.

وبالإضافة للفرن الذي صممته شركة“هيلتون“ بالشراكة مع شركة ”زيرو جي كيتشن“ في نيويورك، احتوت الإمدادات التي تزن 4 أطنان على أجزاء سيارة رياضية وسترة للحماية من الإشعاع، والتي سيختبرها رواد الفضاء في الأيام القادمة.

وتعتبر كلا التجربتين جزءًا من استعدادات الرحلات إلى القمر والمريخ، والتي تأمل ناسا إطلاقها خلال سنوات.

كما ستُستخدم المعدات الجديدة الأخرى في سلسلة من الرحلات الفضائية التي تخطط لها ناسا في وقت لاحق من هذا الشهر؛ لإصلاح مستشعر مهم لفيزياء الجسيمات.