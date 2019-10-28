”ناسا“ تنشر صورة نادرة للشمس‎

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ صورة مخيفة تُظهر الشمس المتوهجة على هيئة قرع الهالوين، أحد الرموز الأساسية للاحتفال بعيد القديسين ”الهالوين“ في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وخلقت المناطق النشطة والمشتعلة على سطح الشمس ابتسامة كئيبة وعيون مائلة، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

والتقطت هذه الصورة المثيرة للإعجاب في عام 2014 في فترة الذروة الشمسية؛ مما يعني حدوث المزيد من بقع الشمس.

ونشرت ”ناسا“ الصورة مع تعليق: ”حتى نجمنا يحتفل بموسم مرعب – في عام 2014، أنشأت المناطق النشطة على الشمس هذا الوجه، كما يظهر في ضوء الأشعة فوق البنفسجية التي التقطت بواسطة القمر الصناعي Solar Dynamics Observatory لدينا“.

وتمزج الصورة بين مجموعتين من أطول الموجات فوق البنفسجية الشديدة عند 171 و 193 (مصبوغة باللون الذهبي والأصفر) لخلق صورة تشبه قرع عيد الهالوين بشكل خاص.

وتم التقاط الصورة من مرصد الطاقة الشمسية في ناسا، الذي يراقب الشمس من مداره في الفضاء منذ عام 2010.

وقالت ناسا إن الشمس شهدت عددًا كبيرًا من البقع الشمسية في عام 2014، مشيرة إلى أن الحد الأدنى سيكون في الفترة من 2019 إلى 2020.

ويربط الفلكيون عادة فترات الحد الأدنى للطاقة الشمسية بدرجات الحرارة الأكثر برودة؛ لأن ”آلية التسخين الطبيعية“ للشمس تهدأ.

وعندما تقفز الشمس من أدنى حد لها بعد 11 عامًا تقريبًا، فمن المحتمل أن نرى المزيد من الانفجارات الشرسة على الشمس.