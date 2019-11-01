لتعزيز الخصوصية.. ”فيسبوك“ تطلق خاصية المكالمات المشفرة قريبًا

تستعد شركة ”فيسبوك“ لطرح خاصية ”المكالمات المشفرة“ لتعزيز الثقة في تطبيقها، بعدما أثارت موجة انتقادات وقضايا حول انتهاكها خصوصية المستخدمين.

اكتشف الخبراء برمجيات في تطبيق ”ماسنجر“ للمراسلات، والتابع لـ“فيسبوك“، تشير إلى أن الشركة تختبر خاصية المكالمات المشفرة.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يُعتقد أن الخدمة الجديدة، التي لم تعلن عنها الشركة بعد، ستتضمن المكالمات الصوتية والفيديو.

وبدأت ”فيسبوك“ تعزيز خصوصية المحادثات على ”ماسنجر“ في عام 2016، من خلال إضافة خاصية تدمير الرسائل ذاتيًا بعد مدة محددة، ولكن يبدو الآن أن الشركة تخطط لتعزيز ثقة المستخدمين في تطبيق مراسلتها بتشفير المكالمات الصوتية والفيديو، إلا أن هذه الخاصية ستختلف عن تطبيقات أخرى مثل iMessage و“فايبر“، بكونها اختبارًا يجب تفعيله وليس خدمة تلقائية.

ومع ذلك، لم تلق هذه الخاصية الجديدة الترحيب المنشود من المستخدمين، إذ أعرب بعض رواد الإنترنت عن رفضهم استخدام الميزة الجديدة، لأنهم لا يعتقدون أن ”فيسبوك“ ستمتنع عن التجسس على المحادثات، مستشهدين بالادعاءات التي لاحقت خرق الشركة خصوصية المستخدمين بتسليم بياناتهم لأطراف ثالثة.

وقال المعلق ”ريكاردو بيدويا“: ”لماذا لم يتم تشفير هذه المكالمات بالفعل؟ وهل نثق في أن تنفذ (فيسبوك) هذا بالفعل؟ إن ادعاءهم تشفير المكالمات لا يعني حقًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالية لن يجمع البيانات ويطلع عليها. لا شكرًا!“.