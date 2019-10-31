فيسبوك تتحدى التوقعات بوصول مستخدميها إلى 2.45 مليار‎

أظهرت أحدث الإحصاءات، أن شركة فيسبوك نجحت في تحدي التوقعات وزيادة قاعدة مستخدميها لـ 2.45 مليار مستخدم، وزيادة إيراداتها بنسبة 30%.

نشرت الشركة العملاقة، يوم الأربعاء، إحصائيات الشركة في الربع الثالث من العام الجاري، والتي أظهرت نموًا كبيرًا في قاعدة مستخدميها، في الوقت الذي تواجه فيه تهديدات تنظيمية وانتقادات واسعة لآثارها السلبية على المجتمع.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كشفت شركة فيسبوك أنها حققت 6.09 مليار دولار، أو 2.12 دولار للسهم الواحد، في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 29 % في قيمة الإيرادات، ارتفاعًا من 5.14 مليار دولار، أو 1.76 دولار للسهم الواحد، في نفس الفترة من العام السابق.

وعلى الرغم من المخاوف التي أثارتها الشركة والانتقادات العديدة التي اجتذبتها بخصوص معايير خصوصية المستخدمين، إلا أن فيسبوك نجحت في إضافة ملايين المستخدمين، إذ أعلنت الشركة عن إنهاء الربع الثالث بـ 2.45 مليار مستخدم شهري، وهي زيادة 8 % عن العام السابق.

كما ذُكر أن حوالي 2.8 مليار شخص يستخدمون واحدة على الأقل من خدماته والتي تتنوع بين “فيسبوك” و“ماسنجر“ و“إنستغرام“ و“واتساب“، مرة واحدة على الأقل شهريًا.

وتأتي هذه الأخبار المالية الإيجابية في وقت تواجه فيه الشركة العديد من التحقيقات الحكومية في الولايات المتحدة، بشأن سلوكها الاحتكاري، بما في ذلك تحقيقات لجنة التجارة الفيدرالية و46 مدعيًا عامًا.