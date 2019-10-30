”سيدة البحر“.. أول فيلم سعودي يشارك في أيام قرطاج السينمائية (فيديو)

حظي الفيلم الروائي الطويل ”سيدة البحر“ للمخرجة السعودية شهد أمين، الذي يشارك في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية، بإعجاب وبإقبال جماهيري لافت، إذ ينافس 44 فيلمًا عربيًّا وأفريقيًّا للفوز بـ“التانيت الذهبي“.

وقالت المخرجة السعودية ، شهد أمين، لـ ”إرم نيوز“، إنها ”كانت مصرة على أن يتمّ العرض العربي الأول لفيلمها سيدة البحر في أيام قرطاج السينمائية؛ لأنها كانت مؤمنة أن الجمهور التونسي لديه ثقافة سينمائية وقادر على استيعاب قصة الفيلم“.

وأضافت أمين، أن ”الفيلم يعبر عن تجربتها كامرأة عاشت في مجتمع ذكوري يفضل الرجل على المرأة، وأنها قررت طرح قصتها التي مرت بها بكل شفافية، لتتقبل نفسها ووجودها وجسدها كامرأة“.

كما كشفت المخرجة السعودية عن أنها بصدد التفكير بأعمال سينمائية جديدة، وأنها تحلم بتصوير فيلمها المقبل في السعودية لكي ”تتمكن من طرح تجربة المرأة في المجتمع السعودي“.

ولقي الفيلم السعودي ارتياحًا من قِبل النقاد التونسيّين، الذين رأوْا فيه جرأة وخروجًا عن المألوف، لمعالجته إحدى القضايا الحية، لدعم المرأة في نيل حقوقها ومكانتها في المجتمع.

يشار إلى إن فيلم ”سيدة البحر“ فاز بجائزة فيرونا للفيلم الأكثر إبداعًا ضمن جوائز أسبوع النقاد في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وهو أول عمل للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، وتم تصويره في سلطنة عمان، وهو فيلم خيالي يسلط الضوء على واقع المرأة في المجتمعات العربية ”الذكورية“.

ويروي الفيلم قصة فتاة شابة اسمها حياة، نشأت في قرية فقيرة ونائية ذات تقاليد غريبة تتمثل في تقديم الإناث قرابين لمخلوقات غريبة تعيش في المياه، والفيلم من بطولة بسيمة حجّار وأشرف برهوم ويعقوب الفرحان وفاطمة الطائي، وعدة وجوه سينمائية أخرى.