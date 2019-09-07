فيلم سوداني يفوز بجائزة العمل السينمائي الأول في مهرجان فينيسيا (صور)

فاز الفيلم السوداني ”ستموت في العشرين“ للمخرج ”أمجد أبو العلا“، بجائزة العمل السينمائي الأول في مهرجان فينيسيا الدولي.

وتنافس الفيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان مع 21 فيلمًا أبرزها ”Marriage Story“ للنجمة سكارليت جوهانسون، و“Ad Astra“ للنجم براد بيت.

وتدور أحداث الفيلم حول امرأة تضع ابنها ”مزمل“ بعد أعوام من الانتظار في قرية سودانية، بينما هناك نبوءة صوفية تقول إن الطفل سوف يموت حينما يبلغ الـ20.

تمر السنوات ويكبر مزمل، وهو محاط بنظرات الشفقة، التي تجعله يشعر وكأنه إنسان ميت يعيش في ثوب آخر حي، حتى يحدث شيئًا يجعله يرى العالم بشكل مختلف، ويبدأ الشك في صدق النبوءة.

وحصل ”ستموت في العشرين“ على الجائزة الأولى له من مؤسسة ”أدفنتاج“ الإيطالية، التي تمنح جوائز للأفلام المتميزة على هامش مهرجان البندقية.

يذكر أن المسابقة الرسمية، شهدت أيضًا مشاركة المخرجة السعودية هيفاء المنصور بفيلم ”The Perfect Candidate“، الممثل العربي الرسمي الوحيد في المسابقة.