كوشنر: أمريكا والصين توصلتا لتفاهم بشأن اتجاه علاقات التجارة

قال مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى تفاهم بشأن اتجاه علاقاتهما التجارية وذلك بعد حرب تجارة دارت لنحو 16 شهرًا.

وأبلغ كوشنر، زوج ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حلقة نقاشية خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين ”أبرما صفقة رائعة“ مع بكين.

وأضاف:“أعتقد أن الناس تفهم الرئيس، وتفهم أنه صارم، ويعرفون أنه سيتخذ القرارات التي يرى صحتها، وأعتقد أننا في نهاية الأمر توصلنا إلى تفاهم مع الصين بشأن الوجهة التي نبتغيها“.

ولم يذكر كوشنر أي تفاصيل عن اتفاق تجارة ”المرحلة 1“ الذي أعلن ترامب خطوطه العريضة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ويغطي مشتريات صينية من المنتجات الزراعية الأمريكية وضمانات لحماية حقوق الملكية الفكرية وممارسات العملة وفتح سوق الخدمات المالية الصينية بدرجة أكبر أمام الشركات الأمريكية.

ويعكف المفاوضون الأمريكيون والصينيون على نص الاتفاقيات كي يوقعها ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ التي تستضيفها تشيلي في 16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قال، الجمعة الماضية، إن واشنطن وبكين ”تقتربان من وضع اللمسات الأخيرة“ على بعض أجزاء اتفاق تجارة إثر مكالمة هاتفية بين كبار المفاوضين.

وأقر كوشنر أن النزاع التجاري مع الصين، الذي شهد فرض رسوم جمركية على بضائع بمئات المليارات من الدولارات لكلا البلدين، كانت له تكاليفه السياسية التي تحملها ترامب.

وأوضح قائلً:“تكلفة كل هذا، الرسوم الجمركية، والإجراءات الانتقامية، لقد دفع ثمنها خلال رئاسته“، لكنه أضاف أن الاتفاقات التجارية الناتجة عن مثل تلك النزاعات ستعيد وظائف إلى الولايات المتحدة.