هارفي وينستون يتعرض لموقف محرج داخل حانة بنيويورك (صور وفيديو)

هاجمت سيدة في إحدى حانات مدينة نيويورك المنتج الأمريكي هارفي وينستون ونعتته بالمغتصب وسط تجاهل من هارفي نفسه، إذ لم يبد أي ردة فعل تجاه السيدة.

وذكرت صحيفة “ ديلي ميل “ البريطانية، أن المنتج المعروف بجرائم الاغتصاب والتحرش هارفي وينستون كان متواجدًا داخل إحدى حانات مدينة نيويورك لحضور حدث فني، ويجلس معه عدد من النساء الشابات، وهو يضحك ويشرب ويغازلهن ولا أحد يتدخل أو يقول شيئًا.

لكن سيدة تدعى زوي ستكليس اقتربت من طاولة هارفي وهي تصرخ وتتهمه بالمغتصب، وتستنكر على الموجودين داخل المكان سلبيتهم وعدم اتخاذهم أي خطوة تجاه المعتدي الذي يجلس على بعد أربعة أقدام فقط منهم، وفق قولها.

ونشرت زوي ما حدث تفصيليًا على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي ووصفت كيف اقتادها الحراس الشخصيون للخارج، وكيف كان القائمون على إدارة المكان سعداء برحيلها.

وأفاد متحدث باسم المنتج للصحيفة، بأن هارفي وينستون كان خارج منزله مع أصدقائه في حدث مخصص فقط للكتاب والمخرجين والممثلين والموسيقيين ومجموعة مختارة من الفنانين؛ للاستمتاع بالموسيقى، في محاولة لإيجاد بعض العزاء في حياته التي انقلبت رأسًا على عقب بعد مثوله أمام القضاء واتهامه بالاغتصاب والتحرش من قبل سيدات، منهن مشاهير، لكن زوي اعتبرت ظهوره مجرد وقاحة وتجاهل للإجراءات القانونية.

وقالت زوي إنها لم تستطع رؤيته هناك وهو يجلس ويضحك وغير مهتم بما فعله، إذ وضعت نفسها مكان الفنانات والنساء اللواتي تعرضن للترهيب والانتهاك، وتم إسكاتهن على مدار سنوات، فشعرت بضرورة التحرك لتكسر ثقافة الصمت والسلبية السائدة، ورغم أنه تم طردها خارج المكان، إلا أن عدة سيدات أحطن بها وساندن موقفها في الخارج.

وقبل أن تقوم زوي بردة فعلتها هذه، صعدت ممثلة كوميدية ناشئة على مسرح الحانة تُدعى كايلي باشمان، وقالت إنها تتعافى من حادثة اغتصاب ولم تتسن لها مواجهة مغتصبها أبدًا، لكن بوجودها هنا أمام مغتصب مثل هارفي تستطيع أن تفرغ ما بداخلها، وبعدها نعتت هارفي بألفاظ بذيئة.