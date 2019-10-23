ترامب يحجب“نيويورك تايمز“ و“واشنطن بوست“ عن البيت الأبيض

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حجب صحيفتي ”نيويورك تايمز“ و“واشنطن بوست“ عن البيت الأبيض بإلغاء الاشتراك فيهما بدعوى أنهما مزيفتان.

وأبلغت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفاني جريشام صحيفة ”ذا هيل“ الأمريكية أن ”البيت الأبيض ليس لديه اي خطة لتجديد الاشتراك“ في هاتين الصحيفتين.

وفي مقابلة مع شبكة ”فوكس نيوز“ أول أمس الاثنين قال ترامب: ”لا نريد صحيفة نيويورك تايمز في البيت الأبيض.. كما أننا على الأرجح سننهي عقدنا مع صحيفة واشنطن بوست… هاتان الصحيفتان مزيفتان“.

ولفتت ”ذا هيل“ إلى أن ترامب غالبًا ما ينتقد الصحيفتين لطريقة نشرهما أخبار الإدارة الأمريكية وأنه عادة ما يشير إلى بعض الصحف بأنها مزيفة.

وكان ترامب أجرى مقابلة مع ”نيويورك تايمز“ قبل عدة اشهر قال فيها إن الجميع يظن بأن الصحيفة تعامله بطريقة سيئة مضيفًا ”واشنطن بوست تعاملني بهذه الطريقة أيضًا، لكن نيويورك تايمز بطريقة أسوأ بكثير“.