مشروع ”مصري روسي“ لتصنيع الزيوت النباتية بـ300 مليون دولار

وقّعت الشركة المصرية ”المتحدة لتجهيز وتعبئة الزيوت“، وشركة ”كفكو“ الروسية لتصنيع الزيوت، مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع استثماري ضخم في سوق مصر بمجال تصنيع وتعبئة الزيوت النباتية، باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار، وبحجم أعمال متوقع يصل إلى حوالي 1.5 مليار دولار خلال 5 سنوات.

وقال بيان صادر من وزارة التجارة والصناعة المصرية، إن الجانبين اتفقا على التعاون في مجال التصنيع المشترك في السوق المصرية، والتصدير لأسواق الدول الأفريقية، وذلك من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية وإنشاء مصانع منتجات الزيوت النباتية، والتعاون في مجال زراعة الحبوب المحتوية على الزيوت للإنتاج والاستهلاك المحلي، إلى جانب إنشاء صومعة حبوب لتخزين 2 مليون طن سنويًا.

ونص الاتفاق أيضًا على التعاون في مجالات نقل الخبرات، وتبادل الخبراء، وتنمية الموارد البشرية، وتنمية سلاسل التوريد، إلى جانب مجالات نقل التكنولوجيات المتطورة، وتوريد الآلات والمعدات.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي الروسية في قمة روسية أفريقية، حيث تربطهما علاقة تبادل تجاري ضخم.

وتجاوزت قيمة التبادل التجاري بين روسيا ودول أفريقيا 20 مليار دولار، وفقًا لإحصائيات أشارت إليها سابقًا وكالة أنباء الشرق الأوسط، على خلفية انعقاد القمة الروسية الأفريقية الأولى من نوعها، في المدينة الروسية سوتشي.