برلمانية بنغلادشية استعانت بشبيهات لها في امتحانات جامعية

المصدر: أ ف ب

طردت نائبة بنغلادشية من الجامعة؛ إثر الاشتباه في أنها استعنات بثماني شبيهات بها ليقدّمن الامتحانات مكانها، وفق ما أفاد مسؤولون، يوم الإثنين.

وتتّهم تمني نصرت من حزب رابطة عوامي، بدفع مبالغ مالية لنساء يشبهنها ليقدمن محلّها 13 امتحانًا على الأقل.

وتكشّفت الفضيحة، بعدما دخلت محطة ”ناغوريك تي في“ الخاصة قاعة امتحان، وتحدّثت مع المرأة التي تنتحل هوية نصرت، في تسجيل لقي انتشارًا واسعًا.

وكانت نصرت التي انتخبت عضوًا في البرلمان، العام الماضي، مسجلة في جامعة بنغلادش المفتوحة.

وقال رئيس الجامعة م.ا. مانان: ”طردت لأنها ارتكبت جنحة. وألغينا تسجيلها، وهي لن تتمكن يومًا من الالتحاق مجددًا بجامعتنا“.

وتعذر الاتصال بنصرت للحصول على تعليق.

والغش في الامتحانات وتسريب الأسئلة أمر منتشر في بنغلادش؛ ما يدفع السلطات إلى إلغاء النتائج بانتظام.