حليمة بولند تستعين بـ“عبودكا“ لحسم الجدل حول حقيقة زواجها (فيديو)

حسمت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، الجدل الدائر حول زفافها، والذي تناقلته كافة مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها بفستان زفاف منذ أيام، حيث زوّدت الدكتورة خلود من شكوك المتابعين بمباركتها لها، ومباركة بعض أصدقائها أيضًا.
وكشفت بولند خلال ظهورها في مقطع فيديو، نشرته إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر ”إنستغرام“، وهي مع نجم السوشيال ميديا عبدالله الجاسر الشهير بـ“عبودكا“، وهي تسأله: ”وينوا المعرس الذين سألتم عنه.. وين بشتك“، وبادلها ”عبودكا“ السؤال بسؤال حول تعمدها إثارة الجدل على مواقع التوصل الاجتماعي، ومحبتها الهجوم عليها، بغرض الرغبة في أن تكون حديث الجمهور.
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وتبيّن أن حليمة كانت تقوم باستعراض دعاية لأحد صالونات التجميل، ما عرّضها لسيل من الانتقادات الساخرة بسبب قبولها بهذا النوع من الإعلانات، لتنفي بذلك أنباء زواجها التي تردّدت كثيرًا خلال اليومين الماضيين، خاصة في ظل شك البعض بأن حليمة ما زالت متزوجة من والد أبنائها.
وانتقد الجمهور هذا الظهور لحليمة أكثر من انتقادهم لظهورها بشكل عارٍ منذ شهر، بسبب تأثر أبنائها سلبيًا تجاه أفعال والدتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي عادة لا تضعهم بالحسبان أو تراعي تعرضهم لمواقف سيئة بسببها.
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حبيبتي بقولك تجربتي مع السمنة ???? انا انسانه تعبت من سمنتي بشككل حتى انها اثرت على نفسيتي واسلوبي مع الناس يعني ماعاد فيني ثقة بين زميلاتي المعلمات وعند طالباتي تعبت مرره من الدايت سويت مليون بالعذاب ينزل كيلو وبعدها يزود كيلوين وعلى الحال ????تقاسيم جسمي والخصر ماني متخيله انه بيوم من الأيام بينحف جسمي ويطلع لي خصر ???????? حتى انه بيوم من الايام معنا معلمة جسمها قريب من جسمي وزنها بدى ينزل بشكل وااضح ويتخصر بشكل رهيب ونشوفها تاكل ولا تسوي رجيم قوي???? يوم نزلت من وزنها ١٢ كيلو خبرتنا عن السر قسسسم سححر شي رهييب ودلتني على وحدة تبيع من هذي المنتجات وطلبت منها انا وبعض المعلمات ???? وبدينا جميع بدت تنزل أوزاننا حتى نزلت من وزني ١٣ كيلو خلال شهرين بدون رجيم متعب وصار جسمي مشدود وعندي خصر ???? انصدمو منا كل اللي معنا بالمدرسة من طالبات واهلي واقاربي ???? صرت سالفة اقاربي انا خبرتهم عليها الصرحة نعمة من رب العالمين علينا ???????? وماراح على الكلام ٤ اشهر الا انخطبت وتزوجت ووزني ثابت وزوجي مررررره معجبه جسمي فففعلاا صرت انسانه ثانية ???????? سمنتي صارت مجرد ذكريات والمواقف اللي فيها لكن الحمدلله يااارب طبعاً اكيد مني صايرة انانية وخاصة على اللي مرو بتجربة مثلي بعطيكم حسابها للتنحيف وربي يسعدكم لاتنسوني من دعاكم❤️@alovera_life000 ❤️@alovera_life000 ❤️@alovera_life000 ❤️@alovera_life000 #جمال#تجميل#عياده#تبييض#فنانين#تخسيس#عروس#عرايس#ارداف#تكبير#عياده#مريم_حسين#حلي #سندس_القطان #عهود_العنزي#جمال#تجميل#عياده#تبييض#فنانين#تخسيس#عروس#عرايس#ارداف#تكبير#عياده#حليمه#دكتور#بلقيس#هنادي_الكندري#ابرار#سندس#فاشينيستا#تجميل#جمال#اسنان#سندس_للقطان#فوز_الفهد#_غدير_السلطان#شيرين
يذكر أن حليمة بولند كانت قد أحدثت ضجة منذ أيام، إثر تعرضها لموقف محرج بعد تمزّق فستانها قبل لحظات من الحفل، وعبّرت في مقطع فيديو عن حزنها وغضبها جرّاء الموقف المحرج، مؤكدة أنها أنهت ترتيب شعرها ومكياجها، وما أن حاولت أن ترتدي فستانها وجدته ممزقًا، قائلة: ”انشق النفنوف أعوذ بالله وبعد شوي تبلش الحفلة“، معتبرة الأمر بأنه من الحسد.
وارتدت حليمة بولند الفستان الممزق خلال تقديمها فقرات حفل الفنانين العراقيين، أصيل هميم وحسام الرسام، والذي أقيم يوم الجمعة في قاعة البركة بفندق ”كراون بلازا“ بالكويت، بحضور جماهيري كبير.
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