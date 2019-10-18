بيان مشترك لـ3 رؤساء وزراء سابقين حول احتجاجات لبنان

أصدر 3 رؤساء حكومة سابقين في لبنان، اليوم الجمعة، بيانًا مشتركًا أبدوا فيه رفضهم للاحتجاجات الجارية في البلاد، ودعمهم لرئيس الوزراء سعد الحريري فيما اعتبروه ”محنة“.

وأبدى رؤساء الوزراء الثلاثة السابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام رفضهم للتصعيد، وتفهمهم للغضب الشعبي، جراء ”الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها الوطن واللبنانيون“، مشيرين إلى ”أزمة سياسية“ تلوح في الأفق.

وأشاروا إلى أن ”ما يجري سبقته مواقف تصعيدية لفرقاء كانوا ولا يزالون مشاركين أساسيين في السلطة منذ وقت طويل“، دون تسمية أحد.

وقال السنيورة، وميقاتي، وسلام، إن ”هؤلاء (لم يسموهم)، رفعوا سقف المواجهة بالتحريض المباشر على قلب الطاولة على الجميع“.

وأكدوا أن ”وضع المسألة كلها على عاتق الحريري نهج متكرر لفرض تجاوزات دستورية“.

وأطلقوا 3 بنود، أولها: ”التفهم المطلق للتحرك الشعبي والدعوة للحفاظ على سلمية التحرك“، والثاني ”مناشدة جميع القيادة السياسية عدم إطلاق مواقف تصعيدية وانفعالية لا طائل منها“، فيما حمل البند الثالث التضامن مع الحريري ”في هذه المحنة والوقوف إلى جانبه“.

وقال البيان المشترك: ”صحيح أن الحريري هو رئيس السلطة التنفيذية إلا أن مشاركة غالبية الأطراف في الحكومة، تفرض عليها أدبيًا وسياسيًا ووطنيًا المشاركة في البحث عن حل“.

ودعوا للعودة إلى ”أحكام الدستور لجهة الصلاحيات والمهام، وعدم القفز فوقها لفرض نهج وأحجام سياسية لا تتلاءم مع الدستور وروحيته، وتشكل تعديًا صارخًا عليها“.

وأكدوا أن ”أفق الحل ليس مقفلًا فليتعاون الجميع على ملاقاة صرخة الناس المحقة بخطوات تنفيذية سريعة تمهيدًا لاستكمال البحث في ما يجب القيام به“.

وفجّر ما نشرته صحف حكومية مؤخرًا عن مشروع قرار بفرض ضرائب تمس اتصالات ”الواتس آب“، وزيادة القيمة المضافة من 11 إلى 14 %، غضبًا تصاعد منذ مساء الخميس.

وتظاهر آلاف اللبنانين الغاضبين ووصلت الاحتجاجات لقلب العاصمة بيروت، وسط مطالبات حزبية وشعبية صريحة باستقالة حكومة الحريري، التي ألغت اجتماعها اليوم الجمعة.