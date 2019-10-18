مع تصاعد الاحتجاجات.. السعودية والإمارات تحذران رعاياهما في لبنان

حذرت السعودية والإمارات، الجمعة، مواطنيهما في لبنان، وحثتهم على ضرورة الابتعاد عن أماكن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وطلبت سفارة الرياض لدى بيروت، من جميع مواطنيها ”المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات“.

وأشارت السفارة، في بيان، إلى أن ذلك جاء ”نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصًا على سلامة المواطنين السعوديين“.

كما وجهت سفارة الإمارات في بيروت تحذيرًا لرعاياها المتواجدين في جميع المناطق اللبنانية، ودعتهم لـ“ضرورة تفادي أماكن التظاهرات، والبقاء في مقر إقامتهم لضمان أمنهم وسلامتهم“.

وتجددت اليوم الجمعة تظاهرات شعبية غاضبة شملت مختلف المناطق في لبنان، من الشمال إلى الجنوب وصولًا إلى البقاع، لتردي الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، إضافة إلى فرض مزيد من الضرائب.