هاجمت بعض متابعيها.. سما المصري تعتزل ”السوشيال ميديا“

قررت الفنانة المصرية سما المصري اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف مراجعة حساباتها والعودة بشكل جديد.
وقالت المصري على حسابها بموقع ”إنستغرام“، إنها ستبتعد مؤقتًا عن ”السوشيال ميديا“ لمراجعة حساباتها، وإنها ستعود مرة أخرى بشكل جديد أكثر عقلانية.
ونشرت صورة وهي تعطي ظهرها لمتابعيها، وعلقت: ”محتاجة أبعد شوية أراجع حساباتي مع ناس كنت فاكراهم ناس بجد طلعوا فالصو مايستهلوش أي حاجة عملتها عشانهم“، مضيفة: ”لو بعدت عن الفانز بتوعي شوية اعذروني، وهتوحشوني بس هارجع لكم أكثر عقلانية وأعرف بعد كده أختار الناس اللي هاعرف أقعد معاهم“.
يذكر أن سما المصري أثارت في الآونة الأخيرة استفزاز رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر فيديوهات شبه عارية واستعراض جسدها أمام الكاميرا.
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محتاجه أبعد شويه اراجع حساباتي مع ناس كنت فاكراهم ناس بجد طلعوا فلصوا ومايستاهلوش اي حاجه عملتها علشانهم…..لو بعدت عن الفانز بتوعي شويه معلش اعذروني وهتوحشوني بس هارجع لكم أكثر عقلانية وهاعرف بعد كده اذاي اختار من اجلس معهم ومن يستحقون أن يجلسوا معي ويلتقون بي ….خساره كنت فاكراهم ملائكه طلعوا شياطين وبيبيعوا العيش والملح….تمد لهم صوابعك يبقي عايزين كف ايدك تديهم كف ايدك يبقوا عايزين دراعك..تديهم دراعك يبقوا عايزين ياخدوك كلك وهم مايدوش ولا حاجه ياخدوا وبس…خساره????????????