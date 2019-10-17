هاجمت بعض متابعيها.. سما المصري تعتزل ”السوشيال ميديا“

قررت الفنانة المصرية سما المصري اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف مراجعة حساباتها والعودة بشكل جديد.

وقالت المصري على حسابها بموقع ”إنستغرام“، إنها ستبتعد مؤقتًا عن ”السوشيال ميديا“ لمراجعة حساباتها، وإنها ستعود مرة أخرى بشكل جديد أكثر عقلانية.

ونشرت صورة وهي تعطي ظهرها لمتابعيها، وعلقت: ”محتاجة أبعد شوية أراجع حساباتي مع ناس كنت فاكراهم ناس بجد طلعوا فالصو مايستهلوش أي حاجة عملتها عشانهم“، مضيفة: ”لو بعدت عن الفانز بتوعي شوية اعذروني، وهتوحشوني بس هارجع لكم أكثر عقلانية وأعرف بعد كده أختار الناس اللي هاعرف أقعد معاهم“.

يذكر أن سما المصري أثارت في الآونة الأخيرة استفزاز رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر فيديوهات شبه عارية واستعراض جسدها أمام الكاميرا.