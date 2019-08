سما المصري تظهر في مسيرة للمثليين بهولندا (فيديو)

View this post on Instagram

اذ فجاه وانا ماشيه كده في شوارع هولندا لقيت زفه كده شبه زفه العروسه عندنا وكنت لوحدي ورحت وقفت واتفرجت عادي ذي عندنا في مصر ورقصت وهيصت وفرفشت.. فرح باه..وبعد كده اكتشف ياساده انها مسيره للمثليين واتصدمت وحسيت قد ايه انا جاموسه بس الحمد لله مامشتش وراهم قعدت اصور بس …الفيديو كامل علي قناه اليوتيوب بتاعتي والرابط في البايو وفي الاستوري…انا حماره يابييييه????????????