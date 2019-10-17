تقطع مترًا كل ثانيتين.. تعرّف على أسرع نملة في العالم  (فيديو وصور)

تمكنت مجموعة من العلماء في ألمانيا من تحديد أسرع نملة في العالم، حيث وجدوا بأن تلك النملة تستطيع قطع متر كل ثانيتين.

وراقب باحثو جامعة ”أولم“ الألمانية، النمل فائق السرعة، والذي يدعى ”النمل الفضي الصحراوي“، في مناطق الكثبان الرملية في تونس.

ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، توصل الباحثون إلى أن ”النمل الفضي الصحراوي“ يتحرك بما يصل إلى 47 خطوة في الثانية، رغم درجة حرارة الرمال الحارقة، ما يجعله الأسرع في العالم.

وفي فيديو نشرته الصحيفة مع إبطاء لسرعة النمل حتى يمكن رؤية حركته، حيث رصد الباحثون النمل وهو يبحث عن الطعام في الرمال الحارقة، بسرعة هائلة تقارب مترًا في الثانية الواحدة.

وعند أخذ حجم الجسم في عين الاعتبار، يعتبر النمل الفضي الصحراوي، أسرع من الفهد الصياد، ويركض بمعدل يزيد عن 10 أضعاف حركة العداء الجمايكي ”يوسين بولت“ المعروف بأسرع إنسان في التاريخ.

وتحمي السرعة الفائقة، النمل من انغراس أرجله في الرمل، إذ كشف الباحثون أن كل ساق تثبت على السطح لمدة 7 ميلي ثانية فقط، بالإضافة إلى ذلك، لا يزامن هذا النمل الحركة بين الأرجل، بل يركض وكل أرجله على الأرض في آن واحد.

وقال البروفيسور هارالد وولف، قائد فريق البحث إن النمل الفضي أكثر أنواع النمل الصحراوي تميزًا، حيث إن سرعته الهائلة تقترب من أقصى الحدود الجسدية الممكنة.

وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن فترة الظهيرة تعد الوقت الأنسب للنمل الفضي الصحراوي للبحث عن غذائه وهو جثث الحيوانات النافقة، كما يتميز هذا النمل بشعر فضي يكسو جسمه، يساعد في عكس أشعة الشمس الساقطة عليه.