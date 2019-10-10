ألمانيا نجت من مذبحة.. تفاصيل جديدة عن هجوم ”هالة“

كشف المدعي العام الألماني بيتر فرانك، اليوم الخميس، أن منفذ إطلاق النار في مدينة هالة (شرق)، الأربعاء، كان يخطط لارتكاب مذبحة عند الكنيس اليهودي، يوم ”عيد الغفران“.

وقال خلال تصريحات صحفية، إنّ مرتكب الهجوم الذي أسقط قتيلين في مدينة هالة، ”ألماني الجنسية ويدعى ستيفان بي، وكان يخطط لتنفيذ مذبحة وعرضها مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي لخلق جدل عالمي“، بحسبما نقلت وكالة ”أسوشيتيد برس“.

وأضاف أنّه كان بسيارته ”نحو 4 كيلوغرامات من المتفجرات“.

وأشار المدعي العام إلى أنّ التحقيقات ستتطرق أيضًا إلى كيفية حصول المتهم على المواد الخام التي مكنته من تصنيع متفجرات داخل منزله.

والأربعاء، ألقت الشرطة الألمانية القبض على شخص واحد، قالت إنه متهم في الهجوم على الكنيس اليهودي في هالة، بعد إعلانها فرار منفذين آخرين في سيارة.

كما أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، الأربعاء، أن حادثة إطلاق النار هي“هجوم معادٍ للسامية“.