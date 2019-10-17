شهد جرائم ”جون المهرج“.. عرض ”بيت الرعب“ للبيع في أمريكا (صور)

كثيرًا ما يتم عرض منازل للبيع بآلاف أو ملايين الدولارت، وغالبًا ما تكون ذات طراز وديكور مميز أو ذات تاريخ باهر، ولكن هذه المرة تم عرض منزل يعد بمثابة بيت للرعب.

ففي ولاية ”إلينوي“ الأمريكية، تم عرض منزل بـ 459 ألف دولار، شهد جرائم السفاح والقاتل المتسلسل الشهير ”جون واين جيسي“ المعروف باسم ”المهرج القاتل“، والذي قتل ما يصل إلى 33 شابًا بعد تعذيبهم واغتصابهم.

يقع المنزل شرق ”مطار أوهير الدولي“ وتبلغ مساحته 762 مترًا مربعًا، بُني من الطوب ويحتوي على 3 غرف نوم وحمامين، بالإضافة إلى مطبخ حديث يطل على الفناء الخلفي الكبير.

ووفقًا لما ورد في صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كان المنزل بهيئته الحالية وتمت إعادة بنائه بعد هدم منزل المجرم الأصلي في عام 1979، أثناء التحقيقات والبحث عن الجثث، وفي عام 1986 اشترت سيدة من ”شيكاغو“ نفس قطعة الأرض وأعادت بناء المنزل من أجل والديها، على الرغم من معرفتها بتاريخه المروع.

وكان ”المهرج القاتل“ قد قتل ما يصل إلى 33 من الفتيان والشبان بين عامي 1972 و1978 ودفن 29 منهم أسفل منزله، وألقى بجثث 4 ضحايا منهم من فوق الجسور، لأن منزله لم يكفِ لإخفاء جثث أخرى.

وكان المجرم يعمل كمقاول في مدينة ”نوروود“ الأمريكية، واشتهر باسم ”بوجو المهرج“، لأنه عُرف بتنظيمه العديد من الحفلات والعروض، كما كان يستدرج الفتيان والشباب إلى منزله من خلال انتحال شخصية ضابط شرطة أو بتقديم وعود بجعل ضحاياه يعملون معه، وكثيرًا ما كان يتصيد ضحاياه أثناء السير أو حتى في محطات الحافلات.

وبمجرد دخول الضحايا للمنزل، عادة ما كان يقيدهم ”جون“ بالأصفاد، قبل تعذيبهم واغتصابهم أيضًا، ثم يقتلهم، كما خنق العديد من ضحاياه بينما طعن آخرين حتى الموت، قبل دفنهم أسفل منزله، وإلقاء آخرين من الجسور.

انتبهت السلطات للمجرم المهرج بعد اختفاء صبي كان يتحدث معه عن أعمال البناء والمقاولة، وعند إجراء التحقيقات والبحث في منزله عن أدلة، وجدت الشرطة ملابس صغيرة لا تناسب القاتل، بالإضافة إلى انتشار روائح عفن.

وبعد سلسلة من المحاكمات، تم إعدام ”المهرج القاتل“ بالحقنة القاتلة في عام 1994، وحتى الآن لا يزال 6 من ضحايا ”جون“ مجهولي الهوية.