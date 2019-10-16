تركيا تقول إنها تجهز ردًا على العقوبات الأمريكية

قال المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين، اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية تجهز ردًا على العقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على أنقرة؛ بسبب هجومها على شمال شرق سوريا.

وأعلنت واشنطن، الإثنين، فرض مجموعة من العقوبات على تركيا بسبب هجومها على وحدات حماية الشعب الكردية، لكن منتقدي ترامب قالوا إنها أضعف من أن تحدث أثرًا. وتتمثل هذه العقوبات بالأساس في زيادة للرسوم على صادرات الصلب التركية إلى الولايات المتحدة ووقف لمحادثات تجارية.

وأضاف كالين بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة أنه جرى إبلاغ المسؤولين الأمريكيين بوضوح بأن تركيا لن تعلن وقفًا لإطلاق النار في شمال سوريا، ولن تتفاوض مع المقاتلين الأكراد.