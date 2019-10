سقوط عنيف لدومينيك حوراني ونقلها إلى المستشفى للعلاج (فيديو)

View this post on Instagram

لكل من يحب الاطمئنان على دومينيك ، تعرضت لحادث أثناء تجربتها فساتين لتصوير أغنيتها الجديدة في منطقة الجميزة عند المصمم رولان خوري حيث وقعت ونقلت حالا إلى المستشفى وهي حاليا في الأشعة bad incident happened while Dominique was trying outfits for her new music video @theboutiquegemmayze #incident #accident #dress #hautecouture #eveninggown