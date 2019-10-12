سقوط عنيف لدومينيك حوراني ونقلها إلى المستشفى للعلاج (فيديو)

تعرضت المغنية اللبنانية دومينيك حوراني، لموقف صعب بعدما سقطت بعنف على الأرض خلال ارتدائها فستانًا لتصوير أغنيتها الجديدة في لبنان وكانت تسير كعارضات الأزياء في مشهد استعراضي إلا أنها سقطت على ظهرها.

ونشر الحساب الرسمي لـ“دومينيك“ على موقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“ مقطع فيديو لسقوط المغنية اللبنانية حيث كانت ترتدي فستانًا أسود اللون بفتحتين طويلتين من الساق، وجاء سقوطها قويًا على الأرض.

وعلّق الحساب على الفيديو:“لكل من يحب الاطمئنان على دومينيك، فقد تعرضت لحادثة سقوط أثناء ارتدائها فساتين لتصوير أغنيتها الجديدة في منطقة الجميزة عند المصمم رولان خوري حيث وقعت، ونُقلت حالًا إلى المستشفى وهي حاليًا في الأشعة“.

ولم تكن تلك الواقعة الأولى لدومينيك، حيث فقدت توازنها ووقعت على الأرض، خلال غنائها على المسرح في حفل رأس السنة بأحد الملاهي الليلية في بيروت.

وكانت ”حوراني“ تغني وترقص، إلا أنها خلال مشيها على المسرح الضيق، اختل توازنها وسقطت بسرعة، وسط ذهول المحيطين بها الذين سارعوا لمساعدتها على الوقوف.

وتمكنت ”حوراني“ من احتواء الموقف بالضحك، حيث لم تتمكن من منع نفسها من الضحك بشكل هستيري، قبل أن تقف وتحيي الجمهور من جديد.